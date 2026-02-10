ESTADÍSTICA DEL 2025
Una de cada quatre compres immobiliàries és de no residents
Les operacions d’estrangers sense residència es doblen i el Govern ho atribueix a la moratòria prèvia a aprovar la taxa a la inversió forana
El mercat immobiliari va experimentar un any d’expansió el 2025, amb un volum de transaccions un 35% per sobre de les tancades durant el 2024. En ple debat sobre l’impacte de la inversió estrangera en el sector, el Govern va acompanyar la informació d’Estadística difosa ahir amb una nota de premsa per destacar que la majoria d’operacions (les de ciutadans), tres de cada quatre, les protagonitzen residents. Els no residents en van efectuar 1.464, un 24,9% del total. Un miler (1.052) van ser fetes per persones físiques i van experimentar un augment exponencial, d’un 100,3% més que el 2024. L’executiu ho va explicar per un efecte rebot de la moratòria que va suspendre la inversió estrangera en immobles entre el tercer trimestre del 2023 i el primer trimestre del 2024, mentre es definia l’impost sobre aquestes operacions. També van créixer notablement les adquisicions de les persones jurídiques amb un capital majoritàriament estranger, amb un total de 412, un 43,1% més que el 2024. Per a l’executiu, els moviments de compravenda protagonitzats per “no residents continuen sent limitats”.
NACIONAL
Àlex Ripoll
Són persones físiques residents (no s’especifica els anys que fa que s’han establert al país) les que van fer el 75,1% de totes les adquisicions d’immobles, un total de 3.179. El que sí que s’especifica és que els compradors de 1.178 eren nacionals andorrans. I els residents també són els que lideren les compres en el cas de les fetes per persones jurídiques, amb un 70% de les compres efectuades per societats constituïdes íntegrament per residents i un 19,4% que corresponen a empreses amb una participació resident inferior al 50%. Les efectuades per societats de 100% capital andorrà van ser 1.487. El Govern va insistir: “Aquestes xifres confirmen que la presència estrangera en el mercat immobiliari continua sent minoritària en termes estructurals.”
El volum de les transaccions va sumar 1.398 milions d’euros per un total de 2.175 operacions, una xifra que suposa un 34% més que el 2024. Es van vendre 2.004 pisos per 1.374 l’any anterior. Escaldes-Engordany va ser la parròquia punta d’activitat: amb un 160% més de béns immobles venuts, un total de 1.863. La menor activitat es concentra a Sant Julià, amb només 376 operacions, menys que el 2024. El total d’unitats venudes arreu del país van ser 6.356. El valor dels immobles adquirits va fregar els 1.400 milions d’euros, pels 1.043 de l’any anterior. Els ubicats a Escaldes van suposar 431,7 milions. La capital es va quedar per sota dels 200 milions, uns 45 menys que el 2024 en un context de baixada d’operacions (van ser 980 i l’any abans, 1.123). Es ven més i més car; les dades recopilades per Estadística apunten que el preu del metre quadrat dels pisos es va tancar prop dels 4.600 euros. La gràfica adjunta mostra l’escalada que s’ha experimentat des del final de l’any 2020, quan la magnitud se situava al tomb dels 2.400 euros. Les dades, a més, indiquen que l’increment va ser generalitzat en la majoria de tipologies, no tan sols pisos, també en habitatges unifamiliars i places d’aparcament. En canvi, les transmissions de terrenys i edificis van disminuir.
NACIONAL
Àlex Ripoll
El Govern va insistir que l’augment de l’activitat de no residents “s’ha d’interpretar com un fenomen conjuntural i no com una tendència sostinguda”, i va afirmar que continuarà monitorant l’evolució del mercat per garantir un desenvolupament equilibrat i preservar l’accés a l’habitatge per a la població resident.
MENS ESTRANGERS SENSE TENIR RESIDÈNCIA AL PAÍS
Des de la Immobiliària CasaHouse, també van assegurar que els compradors majoritaris són gent resident amb més de tres anys al país i que compren per establir-se, no per invertir. Les inversions estrangeres no són significatives i cada cop se’n veuen menys.