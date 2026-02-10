TRIBUNALS
En llibertat l’acusat de violar una noia en una discoteca d’Andorra la Vella
Corts ha acceptat la petició de la defensa, que apuntava una relació consentida
El Tribunal de Corts va deixar en llibertat provisional el turista francès acusat de violar una jove als lavabos d’una discoteca d’Andorra la Vella la matinada del 27 d’octubre del 2024. Els magistrats van acceptar la petició de la defensa, que va insistir que el jove “no és culpable” i que la relació sexual “va ser consentida, molt breu i sense penetració efectiva”. L’home va sortir de la Comella ahir al matí i va viatjar a França, d’on és originari. La causa segueix oberta en espera de la sentència, prevista per a l’11 de març. La Fiscalia i l’acusació particular van mantenir que els fets constitueixen un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació, i van demanar una petició de vuit anys i dos mesos de presó, 10 anys d’allunyament i 20 d’expulsió del país després de complir pena, a més de més de 22.000 euros en indemnització per danys físics, psicològics i responsabilitat civil.
NACIONAL
L’acusat de violació en un local d’oci tenia sang de la víctima a la roba
Abel Rivera
La causa està en espera de sentència, prevista per a l’11 de març vinent
Durant la vista oral les proves forenses i els testimonis policials van corroborar que les lesions eren compatibles amb una violació, segons va detallar una metgessa forense citada en el judici. La pericial va subratllar la presència de lesions al canal vaginal amb trencament de pell i sagnat, interpretades com a indicis de penetració no consentida. Agents que van actuar en l’escena també van confirmar taques de sang en la roba de la víctima i de l’acusat, i van descriure l’estat emocional de la jove com de “xoc, plorosa i coherent”.
NACIONAL
Petició de vuit anys per una relació consentida que acaba en violació
Abel Rivera
L’acusat va sortir de la Comella ahir al matí i va tornar a França
L’acusat, en la seva declaració, va afirmar que l’estat d’embriaguesa li va impedir mantenir una erecció, negant així haver comès una violació. Segons va declarar, la trobada amb la jove va començar amb contacte mutu i, tot i que va reconèixer un intercanvi sexual, va negar l’ús de violència o coacció. També la defensa va qüestionar el relat de la víctima, insinuant incongruències en el seu comportament posterior als fets, ja que hauria tornat al mateix local per sortir de festa, amb pagaments registrats aquella nit. La víctima, al seu torn, va declarar que inicialment sí que va consentir mantenir relacions, però va retirar el consentiment quan l’acusat va iniciar una penetració vaginal que li va causar dolor. “Li vaig dir que parés perquè m’estava fent mal”, va assegurar. La jove va afirmar que quan va sentir com les seves amigues la cridaven des de fora del lavabo l’home li va tapar la boca perquè callés. “Em vaig quedar en xoc, el separava, però no sabia com reaccionar”, va relatar.