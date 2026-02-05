SEGONA SESSIÓ DE LA VISTA ORAL AL TRIBUNAL DE CORTS
L’acusat de violació en un local d’oci tenia sang de la víctima a la roba
Els experts qüestionen el relat del processat mentre que la versió de la jove se sosté
La segona jornada de la vista oral del Tribunal de Corts per una presumpta agressió sexual en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella la matinada del 27 d’octubre del 2024 va posar el focus en les proves biològiques i pericials. Diversos agents van confirmar la presència de sang a la roba interior i als pantalons de la víctima, una jove catalana d’origen siberià de 20 anys, i també als pantalons i a la camisa de l’acusat, un home francès d’origen algerià de 34 anys, mentre que els informes mèdics van constatar lesions vaginals compatibles amb una relació sexual violenta. “El tanga estava ple de sang i la part interior dels pantalons, a la zona genital, també”, va declarar un agent, que va afegir que “a la roba interior de l’acusat, a la part exterior, es va trobar sang”.
Les lesions de la jove són compatibles amb una relació sexual violenta
El ginecòleg que va examinar la jove després dels fets va descriure “una ferida al canal vaginal amb trencament de pell i sagnat recent coagulat, compatible amb una agressió sexual”, i va precisar que “no es correspon amb un sagnat fisiològic habitual”. La metgessa forense que la va atendre el mateix dia també va corroborar que “hi havia sang al canal vaginal, seca a l’exterior, compatible amb una relació sexual violenta”. Els agents de policia van ratificar que el tanga i la zona genital dels pantalons de la víctima presentaven restes de sang, així com peces de roba de l’acusat, especialment a la zona dels calçotets i la camisa.
Un relat coherent
Els agents que van intervenir des del primer moment de la detenció van coincidir a descriure la denunciant com una persona “angoixada i nerviosa”, però “conscient i coherent”, tot i haver consumit alcohol. Segons un dels policies que van recollir la denúncia, la jove va explicar que el contacte “va començar de manera consentida”, però que “quan va començar el dolor li va dir que parés i ell no li va fer cas”. El mateix agent va remarcar que la denunciant “tenia dubtes inicials sobre denunciar perquè havia pres la iniciativa”, però que “sempre donava la mateixa versió”, tant a l’hospital com a dependències policials. Un altre agent que la va traslladar al centre sanitari va relatar que la jove es trobava “en estat de xoc”, amb “alts i baixos emocionals”, i que explicava que “van començar un encontre sexual i després va dir que ja no volia continuar i ell la va forçar a la penetració”.
El psiquiatre sosté que existeix una relació entre els símptomes i els fets
Una amiga va declarar que la víctima li va enviar un missatge el mateix dia dient que “l’havien violada” i que quan la va veure estava “malament i plorant”, i posteriorment va patir episodis d’ansietat i canvis en els seus hàbits socials, amb addiccions al joc i a la beguda. El personal de seguretat del local va explicar que una de les amigues va cridar “a la meva amiga l’han violada!” i que les noies estaven “molt estressades i nervioses”, mentre els treballadors mantenien els dos homes controlats fins a l’arribada policial. “Estaven tranquils i no pensaven que haguessin fet res”, va afirmar un vigilant.
La psicòloga que tracta actualment la víctima va afirmar que presenta un relat “coherent i sense indicis d’invenció” i simptomatologia compatible amb un trastorn d’estrès posttraumàtic, amb ansietat generalitzada, indicadors depressius i una afectació clara de la qualitat de vida. Va explicar que la pacient es troba en “una fase intermèdia del tractament” i que té “dificultats per verbalitzar els fets perquè entra en un estat d’angoixa molt elevat”.
Un trauma no resolt
El psiquiatre forense va corroborar el diagnòstic que va fer-li a la jove i va descriure la denunciant com a “extremament sensible”, amb “un trauma no resolt” i una “catarsi emocional” durant l’entrevista clínica. “Per a mi era un diagnòstic clar de trastorn per estrès posttraumàtic”, va afirmar, tot afegint que existia una relació de causalitat entre la simptomatologia i els fets denunciats.
Pel que fa a l’acusat, diversos agents van assenyalar que inicialment va negar qualsevol relació sexual i posteriorment va oferir versions canviants per por a la reacció de la seva dona que es troba a França, amb la qual comparteix un fill menor. Un dels agents va explicar que l’home va dir que “només s’havien fet petons”, mentre que en altres moments, com a la seva declaració a la Batllia, va afirmar que “sí que havien tingut relacions però van ser consentides”. També es va indicar que es trobava “una mica embriac però conscient del que feia”, amb actitud variable entre la sorpresa i el nerviosisme. La defensa va intentar qüestionar la interpretació de les lesions, la valoració psicològica i psiquiàtrica de la víctima i alguns aspectes de la investigació policial. Amb totes les proves presentades, la vista finalitzarà avui amb els informes finals de les parts i el judici quedarà vist per a sentència.