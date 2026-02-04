VISITA ORAL DEL TRIBUNAL DE CORTS
Petició de vuit anys per una relació consentida que acaba en violació
El fiscal creu provada l’agressió i l’acusat al·lega que no podia mantenir una erecció
El Tribunal de Corts va viure ahir una jornada intensa en el primer dia de la vista oral contra un turista francès d’origen algerià de 34 anys, acusat d’un delicte major d’agressió sexual i d’un delicte menor de lesions doloses a una jove turista espanyola d’origen siberià de 20 anys. Els fets es van produir la matinada del 27 d’octubre del 2024 als lavabos d’una discoteca d’Andorra la Vella. La Fiscalia preveu demanar una pena de vuit anys de presó, mentre que la defensa sol·licita l’absolució.
L’home, que es troba en presó preventiva des de fa un any i tres mesos, va declarar al matí i va negar haver forçat la jove, assegurant que la relació va ser “totalment consentida” i que el seu estat d’embriaguesa li va impedir mantenir una erecció. Després es va reproduir a la sala el vídeo amb la versió dels fets de la víctima gravat el desembre del 2024 i el tribunal va acceptar la versió sense necessitat de fer una ampliació de la declaració. A la tarda van comparèixer com a testimonis les dues amigues de la víctima que van sortir de festa amb ella aquella nit i el seu pare, que van dibuixar un relat radicalment oposat i van descriure tant l’estat de la noia aquella nit com les seqüeles posteriors a l’actualitat.
La víctima tenia les mans i les cames tacades de sang després dels fets
Les versions dels fets
Visiblement nerviós i amb dificultats per mantenir el fil de la declaració –fins al punt que la vista es va haver d’aturar uns minuts–, l’acusat va explicar que era la primera vegada que visitava Andorra, amb motiu de l’aniversari d’un amic, i que aquella nit van decidir anar a la discoteca després de consumir alcohol. Segons el seu relat, la jove es va apropar, li va oferir de la seva beguda, van ballar i parlar una estona i posteriorment ella mateixa el va agafar del braç i el va conduir als lavabos. L’home també va relatar que tots dos van sortir junts dels lavabos, que ell va continuar una estona a la discoteca i que no va ser fins més tard, amb la presència policial, que va sentir per primera vegada la paraula “violació”. En la seva declaració va fer referència a l’impacte personal de la presó preventiva, afirmant que havia fet vaga de fam, que arrossega un “trauma” amb els lavabos i que la situació li ha generat una gran angoixa, especialment pel fet de tenir dona i un fill a França.
L’acusat afirma que ha fet vaga de fam i que té un trauma amb els lavabos
La víctima, en la seva declaració prèvia incorporada a la causa, va reconèixer que inicialment havia consentit una relació sexual amb l’acusat als lavabos, però va assegurar que el consentiment es va trencar quan l’home va iniciar una penetració vaginal, després d’una penetració anal, que li va causar dolor. La catalana li va demanar fins a quatre vegades que parés, sense obtenir resposta, i va afirmar que l’home li va tapar la boca quan va intentar cridar, mentre les seves amigues la buscaven a l’exterior. La jove va explicar que va quedar en estat de xoc, que va sagnar abundantment i que no va ser capaç d’explicar el que havia passat fins passada una estona. Va manifestar que l’endemà a l’hospital li van diagnosticar esquinçaments tant a la vagina com a l’anus. “Vull presó, vull oblidar-ho tot i ja està”, va afirmar.
A la tarda, les dues amigues de la víctima van confirmar davant del tribunal l’estat en què van trobar la jove aquella nit. Una d’elles va explicar que, després de no rebre resposta als missatges, la van localitzar a la barra de la discoteca, visiblement alterada. “Tenia els pantalons tacats de sang, les mans i les cames també”, va declarar, tot afegint que la van treure fora per intentar calmar-la. Les amigues van relatar que van trigar gairebé una hora a aconseguir que expliqués què havia passat, que plorava de manera inconsolable i que estava molt nerviosa, tot i que plenament conscient. També van explicar que, en veure l’home posteriorment a la discoteca, el van increpar, qualificant-lo de violador, i que el personal de seguretat va haver d’intervenir fins a l’arribada de la policia. Una de les amigues va destacar que la víctima “no és una persona que plori amb facilitat” i que, per veure-la així, “havia d’haver passat una cosa molt greu”.
Seqüeles psicològiques
El pare de la jove va declarar que la seva filla li va dir literalment: “M’han violat, m’han violat.” Va explicar que, en pocs dies, va observar un canvi radical en el seu comportament: va gastar tots els diners del compte en molt poc temps i va desenvolupar una addicció al joc i a l’alcohol. Actualment, segons va afirmar, segueix tractament amb una psicòloga privada. El pare va voler agrair l’actuació del personal de la discoteca i va remarcar l’impacte profund que els fets han tingut en la vida de la seva filla.