Successos
Un turista francès acusat de violació afirma que l’embriaguesa li va impedir mantenir una erecció
La víctima assegura que va retirar el consentiment sexual i li va demanar que parés
Un home de 34 anys, turista francès d’origen algerià, acusat d’un delicte major d’agressió sexual i d’un delicte menor de lesions doloses a una jove turista espanyola de 20 anys, ha negat avui en el judici celebrat pel Tribunal de Corts haver-la forçat sexualment als lavabos d’una discoteca d’Andorra la Vella. L’acusat està en presó preventiva des de fa un any i tres mesos i ha afirmat que la relació va ser “totalment consentida” i que el seu estat d’embriaguesa li va impedir mantenir una erecció i consumar l’acte sexual. El ministeri fiscal preveu demanar 8 anys de presó, mentre que la defensa sol·licita l’absolució al·legant que l’acte va ser consentit i que la víctima es contradiu en les versions que va fer a la policia i posteriorment a la Batllia.
Els fets es remunten a la matinada del 27 d’octubre del 2024, quan la policia va detenir l’home com a presumpte autor d’una agressió sexual als lavabos d'una discoteca de la capital, després que la jove alertés el personal de seguretat i presentés lesions compatibles amb una agressió, segons la investigació.
L'acusat ha declarat visiblement nerviós i amb dificultats per expressar-se fins al punt que la vista s'ha hagut d’aturar uns minuts. L'home ha explicat que aquella nit visitava Andorra per primera vegada amb motiu de l’aniversari d’un amic. Segons el seu relat, després de consumir alcohol, la noia es va apropar, li va oferir de la seva beguda i van començar a parlar i ballar fins que ella mateixa el va agafar del braç i el va conduir als lavabos.
L’home ha assegurat que dins del lavabo hi va haver una fel·lació “molt curta” i una penetració vaginal “molt breu”, i ha negat qualsevol acte de violència, l’existència de sexe anal o que la jove cridés demanant ajuda. També ha insistit que en cap moment ella li va dir que parés ni va mostrar oposició. “Ella no va dir res”, ha reiterat durant l’interrogatori de la Fiscalia, que l’ha qüestionat sobre si, malgrat parlar idiomes diferents, no va entendre un possible “no”.
Versió radicalment oposada és la que ha exposat la víctima, que va declarar a la Batllia el desembre del 2024 que inicialment sí que va consentir mantenir relacions sexuals amb l’acusat, però que va retirar el consentiment quan, després de tenir relacions sexuals anals, l’acusat va iniciar una penetració vaginal que li va causar dolor. “Li vaig dir que parés perquè m’estava fent mal”, ha assegurat, tot afegint que li ho va repetir fins a quatre vegades sense obtenir cap reacció per part de l’home.
La denunciant ha assegurat que després de demanar-li que s’aturés l’acusat va continuar l’acte i va passar a una penetració vaginal mentre ella es trobava “plenament conscient”. La jove ha afirmat que, en aquell moment, va sentir com les seves amigues la cridaven des de fora del lavabo i que l’home li va tapar la boca perquè callés. “Em vaig quedar en xoc, el separava, però no sabia com reaccionar”, ha relatat.
La víctima ha explicat que la lesió es va produir per la força amb què l’acusat va realitzar la penetració i que va començar a sagnar abundantment, fins al punt que el bany va quedar ple de sang. Després dels fets, va sortir del lavabo i durant mitja hora no va ser capaç d’explicar a les seves amigues què havia passat. Posteriorment, quan va tornar a veure l’home a la discoteca, ella i les seves amigues el van increpar cridant-li “violador”, fet que va obligar el personal de seguretat a intervenir fins a l’arribada de la policia. La vista oral, que s’allargarà durant tres dies, continuarà amb la declaració de més testimonis, experts i la pràctica de la resta de proves.