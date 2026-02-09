Cinema
L'andorrana Laia Ateca guanya el Gaudí a la millor direcció artística
La creadora ha estat reconeguda pel treball a 'Sirat'
Laia Ateca va ser premiada ahir amb el Gaudí a la millor direcció artística pel treball a Sirat. La creadora andorrana suma un nou guardó per la feina a la pel·lícula de producció independent que ha tingut un gran reconeixement internacional. En el discurs, Ateca va donar gràcies al seu equip "per fer-ho possible", i va dedicar el premi a la família i els amics, "que fan que la meva vida sigui millor".
El film es va endur 8 premis de les 12 nominacions que havia tingut. La pel·lícula narra la recerca d'un pare i el fill per buscar a la filla desapareguda quan va participar en una rave al Marroc.
Ateca ha obtingut el reconeixement de l'acadèmia del cinema català per la millor direcció artística per segon any consecutiu, després de rebre el premi l'any passat per Polvo serán.
NACIONAL
Ateca és premiada als Premis del Cine Europeu per ‘Sirat’
Redacció
NACIONAL
Laia Ateca guanya el Gaudí a la millor direcció d’art
Redacció