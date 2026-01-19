CULTURA
Ateca és premiada als Premis del Cine Europeu per ‘Sirat’
La 38a edició dels Premis del Cine Europeu, celebrada dissabte a Berlín, va deixar una destacada presència andorrana amb el reconeixement a Laia Ateca, guardonada pel millor disseny de producció per la pel·lícula Sirat, dirigida per Oliver Laxe. El film partia com el més nominat de la nit amb nou candidatures i va confirmar la seva excel·lència tècnica amb cinc premis, tots en categories d’aquest àmbit.
La pel·lícula va acabar la nit amb cinc premis de caràcter tècnic
Sirat va ser premiada a la millor direcció de càsting, millor direcció de fotografia, millor muntatge, millor disseny de producció –guardó que ha recaigut en l’andorrana Laia Ateca– i millor disseny de so. Tot i això, la cinta no es va endur cap dels principals premis als quals optava, com millor pel·lícula, direcció, actor o guió.
La gran vencedora de la gala va ser Sentimental Value, del cineasta noruec Joachim Trier, que va aconseguir sis guardons, inclosos els de millor pel·lícula i millor direcció. La gala també va tenir un marcat to polític, amb intervencions com la del director iranià Jafar Panahi, que va denunciar la situació al seu país, o la de la cineasta noruega Liv Ullmann, que va reflexionar sobre el moment convuls que viu el món.
El duel cinematogràfic entre Sentimental Value i Sirat podria repetir-se als Oscars. Les nominacions es donaran a conèixer aquest dijous, amb totes dues produccions com a possibles candidates a millor pel·lícula internacional.