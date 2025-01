Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’andorrana Laia Ateca va endur-se un Gaudí a casa per la millor direcció d’art per la pel·lícula Polvo seran de Carlos Marqués, que també va ser escollida com a millor pel·lícula en llengua no catalana. El guardó va ser el primer d’Ateca després d’haver treballat en diversos projectes internacionals.