El comú d'Encamp vol que les ajudes als afectats pel tall arribin "com més aviat millor"

Laura Mas, cònsol major de la parròquia, també ha pres la decisió de convocar un nou Consell Econòmic i Social del Pas 

Un moment durant la sessió del consell de comú d'Encamp.

El comú d’Encamp ha assegurat que estarà al costat dels treballadors i comerciants afectats pel tall de la carretera amb França, i que donarà suport immediat per pal·liar les pèrdues econòmiques derivades de la situació. La cònsol major, Laura Mas, ha afirmat que les ajudes “arribaran com més aviat millor” i ha anunciat que en breu es convocarà un segon Consell Econòmic i Social per acabar d’avaluar les necessitats dels diferents sectors. Posteriorment, es preveu aprovar un paquet de mesures en una sessió extraordinària del consell de comú, encara sense data fixada.

L’oposició ha carregat contra l’equip de govern per la gestió del tall i ha criticat la manca de previsió. La consellera de la minoria, Marta Pujol, ha alertat que ja hauria pogut existir un protocol d’actuació i ha reclamat ajudes directes, especialment pels lloguers, per assegurar la continuïtat dels comerços. “No volem que els veïns se sentin poc escoltats ni que percebin poca empatia per part del Comú”, ha assegurat, fent-se ressò d’un sentiment que comparteixen molts residents del Pas de la Casa, segons ha assegurat.

La cònsol major, Laura Mas, ha replicat a l’oposició recordant que “no val la pena discutir amb una consellera que no ha fet cap trucada als cònsols per conèixer l’afectació ni ha ofert el seu suport per ajudar”. Tot i això, ha reiterat que el comú treballa per donar suport als comerciants i treballadors i que farà tot el possible per minimitzar les conseqüències econòmiques del tall, especialment per a aquells situats a la part baixa del Pas de la Casa.

