ESLLAVISSADA A L'RN-20
Escalé critica la “resposta lenta” del Govern
L’arc parlamentari es troba en espera de les propostes de l’executiu per mitigar les afectacions
Cerni Escalé, president del grup parlamentari de Concòrdia, va ser contundent en afirmar que, tot i la complexitat de la situació, la resposta de Govern a l’esllavissada que manté tallat l’accés a França per l’RN-20 “va ser lenta”. Escalé també va explicar que, des del seu grup, “desconeixem cap informació que no sigui publicada per la premsa, les trucades que hem realitzat o les informacions del síndic”, demanant una comunicació més constant amb l’executiu. Des de Concòrdia van proposar que les mesures ajudin a mantenir les plantilles dels comerços fins a l’obertura de l’accés i plans de xoc, tant comunicatius com organitzatius, que puguin activar-se quan es donen aquesta mena de situacions excepcionals. Segons Escalé, “França està activant mecanismes útils”, però cal elevar la situació al Copríncipat francès en situacions d’excepcionalitat com l’actual.
NACIONAL
Crèdits tous i menys impostos
Víctor González
Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata, va avançar que “caldrà veure com evoluciona la situació per saber quines són les mesures més adients per ajudar els comerços del Pas”. Jordana va assegurar que el Govern els ha traslladat que, dilluns, amb l’informe tècnic que elaboraran les autoritats franceses, “hi haurà més concreció de quan es faran les obres i quant duraran”. Sobre la possible elevació de la qüestió al Copríncep Macron, el conseller general va advertir que “el cap de Govern ja s’ha reunit amb les autoritats pertinents” i que, per tant, fer aquest pas potser no cal. Jordana va assegurar que França ja està fent tot el possible perquè la reobertura es produeixi al més aviat possible “amb la plena col·laboració d’Andorra”.
Susanna Vela, presidenta del grup socialdemòcrata, també va ser prudent sobre les mesures per ajudar els comerciants. Vela va demanar “accions efectives” i comunicació amb el Govern per “saber de primera mà” com s’actuarà al Pas. Sobre la proposta del PS, Vela va avançar que “primer haurem de veure què ens posen sobre la taula”. Tot i això, la consellera va assegurar que les mesures adoptades poden ser “semblants a les de la covid-19”. A més, va remetre’s a l’informe tècnic de dilluns, que atorgarà més llum als terminis per reobrir el tall.
La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va reconèixer la complexitat tècnica de la situació i va expressar confiança que França farà tot el necessari per reobrir la via “al més aviat possible”. Tot i valorar positivament els contactes iniciats pel Govern d’Andorra amb les autoritats franceses, va considerar que “la situació exigeix una resposta ràpida de suport i un pla concret i adaptat a la singularitat del Pas de la Casa”. La presidenta d’AE va reclamar ajudes “àgils i ben orientades”, com ara compensacions temporals per la pèrdua de facturació respecte a l’any anterior, bonificacions de taxes i cotitzacions, així com mesures excepcionals mentre es mantingui la situació. “No podem permetre que els comerciants assumeixin sols les conseqüències d’una crisi de mobilitat que no han provocat”, va advertir.
D’altra banda, cal recordar que a partir d’avui es reforça la línia d’autobús que enllaça el Pas de la Casa amb l’Ospitalet, amb sis viatges diaris de dilluns a diumenge.
AVANCEM DEMANA AJUDES "A FONS PERDUT" PER AL COMERÇ
Avancem preguntarà al comú en la pròxima sessió de consell si, justament, preveu aprovar algun tipus d’ajut o de campanya per compensar les pèrdues dels empresaris. Pujol lamenta que en altres ocasions, com quan han preguntat pel contraban o els talls d’accés al Pas, la majoria els hagi respost “amb evasives”, fent ús de l’argument que el comú “no és l’autoritat competent i que ja parla amb el Govern i els responsables francesos per solucionar les coses”.