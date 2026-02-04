El nou cap de gabinet de Xavier Espot, Jordi Puy, jura el càrrec
Jordi Puy Segura va jurar ahir al matí el càrrec de nou cap de gabinet del cap de Govern en un acte celebrat al despatx de Xavier Espot. El cap de Govern es va mostrar convençut que Puy exercirà la funció amb professionalitat, criteri i vocació de servei. Puy relleva Sílvia Calvó, que passa a dirigir FEDA. Fins ara, ocupava la secretaria d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, que assumeix Laura Camps, procedent del comú de la Massana, amb trajectòria vinculada al Consell General i a l’administració pública.
NACIONAL
Espot nomena Jordi Puy nou cap de gabinet
Pedro García