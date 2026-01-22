CONSELL DE MINISTRES
Espot nomena Jordi Puy nou cap de gabinet
El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir el nomenament de Jordi Puy Segura com a nou cap de gabinet, càrrec que assumirà a partir de l’1 de febrer. Puy rellevarà Sílvia Calvó, que pròximament passarà a ocupar la direcció general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).
Jordi Puy és actualment secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, càrrec que exerceix des de l’inici de l’actual legislatura. Arran del seu nomenament, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ja treballa en la reestructuració del ministeri, que es farà pública la setmana vinent.
NACIONAL
Calvó rellevarà Moles a FEDA i es partiran el salari mentre hi cohabitin
Àlex Ripoll
Puy va iniciar l’etapa a l’administració pública com a secretari de comissions del Consell General i secretari de la delegació del Consell a l’Organització per la Seguretat i la Cooperació d’Europa (OSCE). Més endavant, va ocupar el càrrec de secretari general adjunt del Consell General i, després, va ser nomenat secretari general del comú d’Andorra la Vella.