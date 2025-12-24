CONSELL DE MINISTRES
Calvó rellevarà Moles a FEDA i es partiran el salari mentre hi cohabitin
La nova directora general assumirà el càrrec al febrer i compartirà responsabilitats amb Moles fins al 31 de març
La cap de gabinet del cap de Govern, Sílvia Calvó, assumirà la direcció general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) en substitució d’Albert Moles. El nomenament s’ha fet a proposta del cap de Govern i president del consell d’administració de la parapública, Xavier Espot.
Moles posa fi així a una etapa de vint anys al capdavant de l’entitat, després d’haver prorrogat un any més les funcions un cop superada l’edat de jubilació. L’actual director general mantindrà les seves responsabilitats fins al 31 de març i, a partir del mes de febrer, cohabitarà en el càrrec amb Calvó per facilitar el traspàs.
Durant els dos mesos en què coincidiran, tots dos compartiran el salari corresponent a la direcció general, de manera que el relleu no comportarà cap despesa addicional per a les arques públiques, tal com va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Nascuda a Andorra la Vella el 15 d’octubre del 1969, Sílvia Calvó Armengol és l’actual cap de gabinet del cap de Govern, una figura que dona suport polític i tècnic a Xavier Espot i que assumeix funcions de confiança, assessorament especial, protocol, secretaria particular i relacions públiques del càrrec.
Calvó és enginyera ambiental, titulada per l’escola superior d’enginyers en medi ambient de Chambéry, i disposa d’un màster en administració d’empreses. Ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional al departament de Medi Ambient, del qual va ser directora en dues etapes, entre el 2002 i el 2005 i del 2007 al 2009. Posteriorment, va ser consellera general per Demòcrates per Andorra entre el 2011 i el 2015. Entre el 2015 i el 2023 va ocupar el càrrec de ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
"Portes giratòries"
L’oposició no es va fer esperar i va criticar el nomenament de Calvó com a directora general de FEDA. Concòrdia, en un comunicat, va demanar que “l’executiu faci marxa enrere amb el nomenament de Calvó”. El partit apunta que es tracta d’un nou cas de “portes giratòries” i lamenta que Xavier Espot “designi la seva mà dreta com a màxima responsable, tancant la porta a candidats externs o a treballadors de l’empresa altament capacitats”. El camí a seguir pel partit seria un concurs de mèrits.
El text assevera que “es tracta d’una conducta gravíssima i impròpia d’un país democràtic”, i que aquest cas se suma a “la falta d’independència” de les màximes instàncies de la justícia i a “desenes de designacions de càrrecs directius”.
El Partit Socialdemòcrata, a través de Pere Baró, va afirmar també que “sense un concurs de mèrits s’està desprestigiant la persona en si i la feina de FEDA”. Baró va lamentar que “no és la primera vegada que ho fan i no serà l’última”.
LA TARIFA DE L'ELECTRICITAT S'INCREMENTARÀ UN 2,8% EL 2026, SEGUINT L'IPC
En termes pràctics, l’augment previst es traduirà en un increment d’aproximadament un euro mensual per a una llar amb consums mitjans sense calefacció elèctrica, i d’uns dos euros al mes en el cas dels habitatges que sí que disposen d’aquest sistema. Casal va recordar que, de mitjana, la factura elèctrica se situa aproximadament en 40 euros mensuals, una xifra que, segons va subratllar, és “un 40% inferior a la dels països del nostre entorn immediat” i, per tant, continua fent que els preus d’Andorra siguin sent competitius.
TAMBÉ AL CONSELL
Els comuns hauran de pagar el 75% de l’enllumenat públic, mentre que el Govern abonarà el 25% restant.
EL 14 DE MARÇ
Govern permetrà que els comerços obrin el 14 de març atès que serà un dissabte amb afluència turística.
AJUDES ALS RAMADERS
Nou paquet d’ajudes de 711.000 euros per al foment de les pràctiques ramaderes.
RECERCA EN SALUT
El Govern continua impulsant la creació de l’Institut de Recerca en Salut.