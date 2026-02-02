TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Més de 17.000 persones ja han descarregat la cartera digital

Algunes consultes mèdiques encara no accepten la targeta en format digital

El ministre Rossell, al fons, fent servir la cartera digital.

El ministre Rossell, al fons, fent servir la cartera digital.DdA

Andorra la Vella

Un 22% de la població ja disposa de la cartera digital. En total, són 17.207 persones majors de 16 anys les que poden utilitzar els seus dispositius mòbils per portar a sobre la documentació més important en format electrònic, segons va informar Govern.

Per franges d’edat, el grup amb menys usuaris registrats és el de 16 a 18 anys, amb només 152 altes. A partir d’aquí, la xifra augmenta de manera progressiva: entre els 19 i els 30 anys hi ha 2.684 usuaris. El gruix més important es concentra entre els 31 i els 60 anys, que és la franja que aglutina més carteres digitals en ús, amb un total d’11.915, segons dades facilitades pel Govern. Pel que fa als majors de 60 anys, aquests representen 2.419 descàrregues de l’aplicació.

L’increment d’usuaris també està anant acompanyat d’un augment dels comerços i establiments que accepten aquest sistema d’identificació digital. Des de l’executiu asseguren que la iniciativa, tot i portar només tres mesos en funcionament, està tenint una molt bona acollida i que l’adopció creix a un ritme constant.

Un dels àmbits on la implantació està resultant una mica més lenta és el de les consultes mèdiques. Tot i que no es disposa de dades concretes, fonts consultades indiquen que encara hi ha centres que no compten amb lectors de codis QR i, per tant, no poden validar la targeta de la CASS en format digital. Aquesta situació, però, s’hauria d’anar resolent progressivament a mesura que es desplegui la normativa, que preveu l’obligació d’acceptar el format digital per a la identificació i l’acreditació de la documentació.

