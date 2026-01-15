REUNIÓ ENTRE MINISTRES
Col·laboració amb Espanya per reconèixer la Cartera Digital
El ministre Marc Rossell es va reunir ahir a Madrid amb el seu homòleg espanyol, Óscar López, per impulsar la cooperació bilateral en digitalització, amb especial èmfasi en el reconeixement de l’app Cartera Digital andorrana per part d’Espanya.
L’aplicació, recentment presentada pel Govern, permet portar al mòbil documents com el passaport, la targeta de la CASS, el carnet de conduir o la targeta d’immigració. Tot i que actualment només és operativa a Andorra, l’objectiu és que els ciutadans puguin fer-la servir també a l’exterior, començant per Espanya, principal país de mobilitat per a la ciutadania andorrana.
Els dos ministres han acordat activar un grup tècnic de treball per estudiar els requisits d’interoperabilitat i seguretat necessaris per integrar la Cartera Digital en sistemes com Cl@ve, la plataforma d’identificació electrònica espanyola.