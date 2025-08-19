Transformació digital
La Cartera Digital serà una realitat abans de finals d’any
L’aplicació inclourà carnets d’entitats públiques i privats
"Si ens deixem el mòbil a casa, tornem per anar a buscar-lo. Si és la cartera, no". Així ha defensat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, la importància d'incloure una Cartera Digital als dispositius mòbils. El ministre ho ha fet durant la presentació d'aquest matí de la versió en fase de proves de la nova Cartera Digital, que estarà disponible abans que acabi l’any.
Rossell ha explicat que l’aplicació permetrà gestionar de manera segura i descentralitzada les credencials dels residents, com el nom i l’adreça, així com documents oficials com el passaport, el permís de conduir, la targeta de la CASS, el certificat de matriculació, l’autorització de residència i treball, o carnets específics com el de pescador, el de caça i el de biblioteques. En pròximes actualitzacions, la cartera també inclourà la targeta blava, el carnet de discapacitat, del cos de voluntaris de protecció civil i "de cara al 2026, els carnets d’entitats privades, com el Carnet Jove o de l’ACA".
El Govern confia en l’efecte boca-orella per a la seva implantació i ha anunciat que impulsarà mesures d’acompanyament per reduir la bretxa digital.