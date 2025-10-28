ADMINSITRACIÓ
Un 10% de la població ja té la nova cartera digital
L’app de la cartera digital ha registrat més de 8.000 descàrregues en la primera setmana funcionament. La dada l’ha fet pública el Govern, que destaca que implica que més del 10% de la població major d’edat (8.218 ciutadans) ja té la documentació en el dispositiu mòbil. L’executiu ha aprofitat la Fira d’Andorra la Vella per fer-ne difusió i en el marc de la mostra s’han generat més de mig miler de certificats digitals, un element imprescindible per poder accedir a l’aplicació. La nova aplicació permet emmagatzemar al telèfon el passaport, el carnet de conduir, el certificat de matriculació o la targeta d’Immigració, entre d’altres documents d’identitat.