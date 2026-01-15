DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT
Ara només la dona
Casal rebaixa les expectatives i afirma que el diàleg segueix obert tot i les paraules de Lleó XIV
El Govern va rebaixar ahir les expectatives sobre la despenalització de l’avortament assegurant que “l’objectiu en el debat no és la legalització ni la despenalització de l’avortament com a tal, sinó exclusivament la despenalització de la dona” dins del Codi Penal. Així ho va subratllat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en que va remarcar que aquesta ha estat la línia de treball de l’executiu des de fa dos anys en el marc del diàleg amb la Santa Seu. Casal va insistir que el plantejament del Govern busca preservar els drets de les dones sense alterar el model institucional del país. En aquest sentit, va defensar que la despenalització de la dona és una via “més equilibrada i ponderada”, que permet avançar en drets sense entrar en conflicte amb el Coprincipat ni amb el dogma de fe de l’Església.
“L’objectiu sempre ha estat la despenalització de la dona, no la despenalització global”
En l’inici, el diàleg amb la Santa Seu durant el mandat del Papa Francesc girava al voltant de l’informe jurídic elaborat pel professor de Dret Constitucional i membre del Comitè Internacional de Bioètica de la Unesco Federico Montalvo, on s’abordava no només la despenalització de la dona, sinó també dels sanitaris i amb la possibilitat que la intervenció d’un eventual avortament fora del Principat es pogués dur a terme amb el finançament econòmic de la CASS. En el quart punt de les conclusions de l’informe, Montalvo parla de “vies alternatives” a la penal per aconseguir la protecció de la vida, fent al·lusió al model alemany, que proposa un assessorament guiat de la dona per intentar que l’avortament esdevingui la darrera opció tot i respectar que acabi decidint interrompre l’embaràs si així ho vol. La benentesa en el diàleg amb Pietro Parolin, secretari d’Estat del Vaticà designat per Francesc i actualment en funcions, al voltant d’aquesta via, va motivar l’anunci del cap de Govern, Xavier Espot, al setembre, en què va afirmar que la despenalització de l’avortament arribaria a tràmit parlamentari abans d’acabar el 2025.
“No ens trobem en una situació de trencament ni de renúncia. L’equilibri és fràgil i complicat”
Amb la mort del Papa Francesc i la designació de Lleó XIV com a nou pontífex el maig de l’any passat, una comitiva formada per Xavier Espot, Ladislau Baró i Carles Álvarez va viatjar a l’octubre a la Santa Seu per reunir-se, de nou, amb Pietro Parolin amb l’objectiu de seguir avançant en el dossier de la despenalització de l’avortament. Després de la trobada, l’executiu va rebaixar les expectatives i va excusar l’endarreriment en l’elaboració del text legislatiu a “qüestions tècniques” i no va fixar una data per l’arribada, com tampoc va explicitar que el diàleg girés de manera exclusiva a la despenalització de la dona. En tot cas, el Govern va assegurar que la intenció de les dues delegacions era “treballar de manera constructiva” amb la voluntat de poder tancar el text.
El Papa Lleó XIV, durant el discurs d’inici d’any, va rebutjar l’avortament i va descriure la pràctica com “la negació del do de la vida” i, en una clara al·lusió al Principat, va assenyalar durament els moviments transfronterers que tenen com a objectiu l’avortament i que utilitzen fons públics per “suprimir la vida en lloc de donar suport a mares i famílies”. Govern va admetre la contundència de les paraules del pontífex, tot i estar alineades amb la posició històrica de l’Església, però va insistir que el diàleg es manté actiu per les dues bandes. En aquesta línia, el ministre portaveu, Guillem Casal, va assegurar que les converses amb el Vaticà “continuen obertes” i que no hi ha ni trencament ni renúncia, malgrat les contundents paraules del Papa Lleó XIV. Segons Casal, el Govern sempre ha estat conscient que una despenalització global de l’avortament era una línia vermella i, per aquest motiu, ha treballat des del principi en una proposta centrada únicament en retirar la responsabilitat penal de la dona. Així mateix, va explicar que el procés es desenvolupa des de la discreció, la serenor i el consens, i que l’executiu manté informats els grups parlamentaris sobre l’evolució de les converses. Casal va reiterar que el Govern no s’ha amagat mai del seu objectiu i que la despenalització de la dona continua sent l’eix central de les negociacions amb la Santa Seu i el Bisbat.
Finalment, el ministre va defensar que aquesta fórmula permet preservar el Coprincipat i, alhora, avançar en els drets de les dones mantenint un equilibri que va qualificar de “fràgil i complex”, però necessari per mantenir l’arquitectura institucional del país.
LES CLAUS
Les converses de l’executiu amb el Papa Francesc giraven al voltant de l’informe Montalvo, que proposa una despenalització de la dona, el cos sanitari i posa sobre la taula que la CASS pugui finançar un eventual avortament fora d’Andorra.
L’OPTIMISME DE GOVERN
La bona sintonia de Govern en les negociacions amb Pietro Parolin motiven que Xavier Espot declari, al setembre, que el text sobre la despenalització de l’avortament arribarà abans d’acabar el 2025.
ALGUNA COSA ES TORÇA
La trobada a l’octubre entre la delegació andorrana i la Santa Seu, amb Lleó XIV ja com a Papa, evidencia que hi ha aspectes del text que s’han de renegociar i el Govern anuncia un endarreriment
EL DISCURS DE LLEÓ XIV
En el discurs d’inici d’any, el Papa critica durament els moviments fronterers per dur a terme l’avortament amb us de fons públics i descriu la pràctica com “la negació al do de la vida”.