Algu podia pensar que la jubilació ha canviat el bisbe Joan-Enric Vives. I tot per algunes frases que va deixar caure en una entrevista a la televisió Trece, en què va parlar sobre l’avortament a Andorra com mai ho havia fet durant la seva llarga etapa com a Copríncep episcopal. I el més sorprenent de tot és que ho va fer deixant oberta una porta per a la despenalització, un tema que porta anys a la taula de negociacions del Vaticà i que amb el nou Papa Lleó XIV ha involucionat. Vives va assenyalar que l’aprovació es pot dur a terme amb una sola signatura, una fórmula reconeguda a la Constitució però que en boca del bisbe té una connotació diferent.
El ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, hi va fer referència ahir preguntat pels periodistes en un acte públic. Com no podia ser d’una altra manera, amb un to relativament irònic va recordar que la signatura de lleis per un sol Copríncep s’ha fet en reiterades ocasions, tot i que va agrair que “el Copríncep emèrit hagi decidit esmentar-lo ara. Tampoc l’havia esmentat mai fins que ha deixat de ser Copríncep i de manera pública”. D’alguna manera, Vives surt de la que sembla la posició oficial de Roma i del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano. El Papa va condemnar de manera categòrica l’avortament en el seu primer discurs davant el cos diplomàtic acreditat a la Santa Seu, en una audiència solemne celebrada a l’Aula de les Benediccions a principi de mes. Baró va fer una precisió molt important sobre el comentari del bisbe i va recordar que la Constitució defensa el dret a la vida: “Hi ha un article que fa referència a la protecció de la vida enfortida per totes les fases de la mateixa. Per tant, opinions autoritzades o implicades en el diàleg han plantejat que potser no era suficient aquesta fórmula.” El que vol dir que la negociació sobre l’avortament no és comparable a la Llei de matrimoni civil o la de nacionalitat, aprovades amb una sola signatura.
“No actuarem de forma unilateral perquè posaria en risc l’estructura institucional i el consens”
L’excopríncep episcopal va sorprendre a l’entrevista al canal Trece amb aquestes declaracions inèdites sobre l’avortament. Per primera vegada, va considerar que el projecte legislatiu que es planteja a Andorra podria permetre despenalitzar les dones que interrompen l’embaràs fora del país, així com els professionals mèdics que les assisteixin. No obstant això, va deixar clar que la pràctica de l’avortament dins del territori nacional continuaria prohibida, de manera que, segons ell, “es mantindria un estat lliure d’avortament”.
“Es podria mantenir un estat lliure d’avortament si no es practica dins del territori andorrà”
En aquest context, Baró va reconèixer que “s’ha obert un escenari una mica més complicat”, però va insistir que el diàleg amb Roma continua i que el Govern manté els dos objectius fixats: preservar l’estructura institucional i avançar en els drets reproductius. Baró va reiterar i va insistir que l’executiu no actuarà unilateralment per no posar en risc cap d’aquestes dues premisses.
El ministre va afegir que el Govern manté contactes discrets amb les diferents forces parlamentàries per explorar vies de consens, tot i que va evitar revelar detalls per preservar la confidencialitat de les converses.