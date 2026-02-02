Política exterior
Andorra i Catalunya ultimen el Pla de treball 2026–2030 per reforçar la cooperació transfronterera
El document amplia els àmbits de col·laboració i incorpora nous grups de treball en seguretat, llengua, cultura i afers socials
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, han mantingut aquest dimarts una reunió de treball a la seu del Govern d’Andorra en què han ultimant el nou Pla de treball Andorra–Catalunya per al període 2026–2030, que definirà el full de ruta de la cooperació bilateral durant els propers quatre anys.
El document serà adoptat formalment pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió prevista per als pròxims mesos. El nou Pla consolida i amplia la col·laboració transfronterera entre Andorra i Catalunya i tindrà una vigència de quatre anys.
El text preveu la continuïtat dels grups de treball ja existents en àmbits com infraestructures, salut i gestió de residus, i incorpora nous espais de cooperació en matèries d’interès comú com Interior i Seguretat Pública, Llengua i Cultura i Afers Socials. A més, obre la porta a col·laborar en altres sectors estratègics com economia i finances, agricultura, joventut i esports, innovació, gestió energètica, igualtat i feminisme.
El Pla de treball 2026–2030 inclou també un calendari orientatiu de reunions i reforça els mecanismes de seguiment i coordinació. Els treballs continuaran articulant-se a través del Grup de Reflexió sobre Reptes Transfronterers, amb la participació de representants de totes dues administracions.
La ministra Imma Tor ha destacat que la reunió d’avui “referma les relacions tradicionals de veïnatge entre Andorra i Catalunya i les estructura al voltant d’uns eixos de treball en benefici de tots els ciutadans de banda i banda de la frontera, afavorint el creixement econòmic compartit entre els dos territoris”.
Per la seva banda, el conseller Jaume Duch ha valorat que “vivim en un món en què cada vegada més és important que hi hagi una relació intensa entre territoris veïns” i ha remarcat que el nou Pla “ha de suposar un salt qualitatiu en la relació entre Andorra i Catalunya, que és molt activa i ha d’estar sempre orientada al benefici de la ciutadania”.
Balanç positiu del Pla 2024–2026
Durant la trobada, ambdues parts han fet un balanç molt positiu del Pla de treball 2024–2026, que ha permès intensificar la cooperació i obrir noves vies de col·laboració en àmbits clau com infraestructures, energia, gestió de residus i salut.
En matèria d’infraestructures, s’ha posat en relleu el paper estratègic de l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell com a porta aèria del Principat, així com els avenços en l’ampliació de rutes, la millora de l’operativa i la possibilitat de disposar d’un punt fronterer Schengen. També s’ha destacat el projecte Poctefa Tramvalira, liderat per Andorra, per estudiar la viabilitat d’un transport públic segregat entre el Principat i la Seu d’Urgell.
La reunió ha servit igualment per abordar el desenvolupament de l’Espai Andorra–Pirineus, amb especial atenció a la possible creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) com a instrument per impulsar projectes estratègics, tot recordant la importància de la participació de la Regió d’Occitània. També s’ha tractat l’estat del projecte de Zona Econòmica Especial, d’interès per a ambdós territoris.
Finalment, en l’àmbit dels afers europeus, la ministra Tor ha informat el conseller Duch dels treballs en curs per a la signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.