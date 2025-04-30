AFERS EXTERIORS
Imma Tor reforça la cooperació transfronterera amb Catalunya
La trobada també va permetre preparar la reunió d’Espot amb Illa
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, van celebrar ahir a Barcelona la primera reunió de seguiment del pla de treball 2024-2026. La trobada va servir per fer un primer balanç positiu de la implementació del pla acordat amb la Generalitat de Catalunya i va permetre preparar la reunió del cap de Govern amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que està previst que se celebri les setmanes vinents.
La reunió també va abordar la consolidació de l'aeroport
Durant la reunió, la ministra Tor i el conseller Duch van fer un repàs positiu del conjunt de projectes transfronterers d’interès comú tractats en els diversos grups de treball sectorials en els àmbits de les infraestructures, la gestió de residus, l’energia i la salut que responen al pla de treball 2024-2026.
A més, la ministra Tor i el conseller Duch van encoratjar el grup de reflexió sobre reptes transfronterers a avançar en la definició del projecte de zona econòmica especial. També van abordar la participació conjunta a diferents projectes Poctefa, posant en relleu el projecte TramValira de connexió entre Andorra i la Seu.
Altres temes van ser la millora de l’eficiència en la gestió de residus, el reforçament de la cooperació sanitària o la consolidació de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell.