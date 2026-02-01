POLÍTICA
Jaume Bartumeu visita San Marino per abordar la ratificació de l’Acord d’associació amb la UE
L’excap de Govern s’ha reunit amb responsables polítics i parlamentaris per seguir el procés de signatura i aplicació provisional de l’acord
L’excap de Govern Jaume Bartumeu Cassany, en representació de Progressistes-SDP, ha viatjat a la República de San Marino aquest cap de setmana per mantenir diverses trobades amb institucions i forces polítiques sanmarines en el marc de la conclusió del procés de ratificació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.
La visita va començar dijous 29 de gener amb una reunió amb el secretari d’Estat d’Exteriors de San Marino, Luca Beccari, qui ha dirigit el procés de negociació de l’acord amb la UE. Durant la trobada, Bartumeu i Beccari van analitzar la situació actual del procés de signatura i la possibilitat d’aplicació provisional de l’acord, així com la necessitat d’adaptació de l’administració pública a la normativa comunitària.
Bartumeu va mantenir divendres trobades amb el director d’Afers Europeus, Luca Brandi, i amb representants del Partito dei Socialisti é dei Democratici (PDS), incloent-hi parlamentaris com Ilaria Bachiocchi i Gerardo Giovagnoli. Les reunions van servir per comentar l’endarreriment del Consell Europeu a l’hora de dictaminar el caràcter mixt de l’acord i per analitzar el procés de ratificació a San Marino.
Bartumeu va participar ahir en el congrés del moviment Élego “per una Nuova Repubblica”, on va pronunciar un discurs sobre la necessitat de completar el procés de signatura i ratificació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. L’acte va comptar amb representants de diverses forces polítiques sanmarines.