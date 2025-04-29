Trobada
Tor aborda la millora en la gestió de residus i la cooperació sanitaria amb el conseller Duch
La reunió ha servit per fer un seguiment del pla de treball i preparar la pròxima trobada entre Espot i Illa
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, s'ha reunit aquest matí amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, per abordar la millora de l'eficiència en la gestió de residus o el reforçament de la cooperació sanitària. Així mateix, ambdós mandataris han acordat donar continuïtat al pla de treball establert entre el Govern i la Generalitat, que ha de concretar-se en un termini breu i entre les actuacions també hi destaquen la consolidació de l'aeroport d'Andorra-La Seu o la promoció dels intercanvis culturals.
La trobada ha servit per fer un repàs positiu del conjunt de projectes transfronterers d'interès comú tractats en els diversos grups de treball sectorials, així com encoratjar el grup de reflexió sobre reptes transfronterers a avançar en la definició del projecte de zona econòmica especial. També han posat en relleu el projecte de Tramvalira de connexió entre Andorra i la Seu i preparar la reunió del cap de Govern amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que està prevista per les pròximes setmanes.