Obertura de l'any judicial
Sopena expressa la necessitat d'obrir places de fiscals per agilitzar els procediments judicials
El fiscal general de l'Estat, ha reclamat "millorar el funcionament de l'administració" i fomentar "mecanismes per retenir talent"
El fiscal general de l'Estat, Xavier Sopena, ha expressat la necessitat d'obrir places de fiscals per agilitzar els procediments judicials i ha reclamat "millorar el funcionament de l'administració" i fomentar "mecanismes per retenir talent". Ho ha fet en l’acte institucional d’obertura de l’any judicial, una cita anual que reuneix les principals autoritats del sistema judicial del país. El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, i el fiscal general han fet un repàs de totes les accions que han portat a terme el sistema judicial del país, marcat per la falta d’efectius i la lentitud en els processos judicials.
La cerimònia arriba dos dies després que el CSJ fes públiques les dades estadístiques de l’any judicial, avançant un balanç que situa el 2025 com un exercici amb una elevada càrrega de treball i amb dificultats estructurals, especialment pel que fa als recursos humans. Segons les xifres presentades dimarts, durant l’any passat van entrar a la justícia 8.666 nous expedients, una xifra similar a la de l’any anterior, mentre que se’n van resoldre 8.979. Tot i això, el sistema va tancar l’exercici amb més de 5.800 procediments encara en curs.
NACIONAL
Més efectius per a la Justícia
Abel Rivera
En la presentació de dimarts, el CSJ va posar l’accent en la necessitat de reforçar la plantilla judicial per poder absorbir el volum de feina i reduir els terminis de resolució. En aquest sentit, es va anunciar la convocatòria de concursos-oposició per incorporar tres nous batlles i tres fiscals adjunts, una mesura que es considera clau per millorar el funcionament tant de la Batllia com de la Fiscalia.
Les dades també van reflectir les dificultats viscudes en alguns òrgans jurisdiccionals al llarg de l’any, especialment al Tribunal de Corts, que ha funcionat durant un període amb menys magistrats dels previstos a causa de jubilacions i moviments interns. Aquesta situació ha tingut impacte en la tramitació de determinades causes i en la planificació de les vistes.
Amb aquest escenari de fons, l’acte d’avui marca l’inici formal del nou any judicial i servirà per fer una lectura institucional del moment que viu la justícia andorrana. Les valoracions del president del CSJ i del fiscal general, previstes un cop acabi la cerimònia, permetran completar el retrat d’un sistema que afronta el nou exercici amb reptes pendents en matèria de recursos i organització.