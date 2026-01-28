Més efectius per a la Justícia

ANY JUDICIAL
El CSJ preveu obrir un concurs per cobrir tres places de batlle i tres de fiscal adjunt per reforçar el sistema judicial
La falta d’efectius humans va marcar de manera determinant el funcionament del sistema judicial durant el 2025. Els màxims responsables de la Justícia van declarar ahir, durant l’acte d’avançament de les estadístiques de l’any judicial, que la manca de magistrats i fiscals havia tensionat diversos òrgans i havia condicionat la capacitat de resposta dels tribunals. Davant d’aquest escenari, el Consell Superior de la Justícia (CSJ) preveu obrir pròximament un concurs, pendent encara d’aprovació, per cobrir tres places de batlle i tres de fiscal adjunt, amb l’objectiu de pal·liar les mancances actuals i reforçar el sistema a mitjà termini. Josep Maria Rossell, president del CSJ, va reconèixer que el 2025 havia estat “un any complex”, i va defensar la necessitat de “planificar millor els relleus generacionals i disposar de mecanismes de substitució àgils per evitar que qualsevol baixa tingui un impacte immediat en l’activitat judicial”.
La situació més delicada es va viure al Tribunal de Corts. La seva presidenta, Núria Garcia Val, va admetre que l’òrgan havia funcionat durant bona part de l’any amb una “estructura tensionada”, i va subratllar que el tribunal havia hagut d’afrontar “una acumulació excepcional de factors adversos”. Corts va patir la jubilació de tres magistrats, el trasllat d’una magistrada al Tribunal Europeu dels Drets Humans, dos canvis en la presidència i un relleu gairebé complet del cos de secretaris judicials. A més, una de les places de magistrat va quedar pendent de resolució judicial, fet que va impedir completar la plantilla. Garcia Val va explicar que la manca d’efectius, sumada a la redacció de la sentència del cas BPA, va obligar a destinar tres magistrats gairebé en exclusiva a aquest procediment durant mesos. “Això va limitar de manera significativa la celebració de vistes orals i ens va obligar a prioritzar només les causes amb presos preventius”, va assenyalar, tot reconeixent que aquesta situació havia provocat un increment del nombre de procediments pendents al tancament de l’exercici.
El president del Tribunal Superior, Jaume Tor, va reconèixer que el 2025 havia estat “un any de transició especialment exigent”, i va advertir que el sistema havia funcionat “amb marges molt ajustats”. Tor va subratllar que les jubilacions i els canvis de personal havien tingut un impacte directe en l’activitat quotidiana dels tribunals i va defensar la necessitat d’anticipar els relleus generacionals. El president de la Batllia, David Monyat, va posar l’accent en la necessitat de consolidar les plantilles i reforçar l’estructura administrativa per evitar colls d’ampolla, i va destacar la implantació de l’expedient judicial electrònic, que ha suposat un gran canvi per a la Batllia.
UN ANY JUDICIAL CONDICIONAT PELS CANVIS ORGANITZTIUS
La secció civil general va mantenir xifres estables, amb 1.071 entrades i 1.254 expedients evacuats; la de civil especialitzat va registrar 2.100 causes noves i en va evacuar 2.196; la secció administrativa va experimentar cert increment d’entrades, mentre que la secció de menors va destacar per una forta davallada de les causes civils. A la instrucció general es va constatar un augment d’entrades, amb 5.158 nous dossiers, però es van evacuar pràcticament tantes causes com n’havien entrat. Al Tribunal Superior de Justícia, la sala civil va continuar sent la més activa tot i una disminució d’entrades, la sala administrativa va créixer més d’un 18% i la sala penal va registrar un descens del 37% en el nombre de causes noves.