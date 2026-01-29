Obertura de l'any judicial
Rossell celebra que la reforma del Codi Penal incorpori la majoria de demandes del CSJ
El president del Consell Superior de la Justícia defensa les reformes per combatre la lentitud judicial i nega que es vulgui limitar la carrera dels fiscals
El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, ha valorat com a “molt bones notícies” que el Govern d'Andorra prevegi incorporar la majoria de les demandes de l’òrgan judicial a la futura llei per agilitzar la justícia, que es vol entrar a tràmit parlamentari com a màxim el mes de juny. Ha fet aquestes declaracions després de l’acte d’obertura de l’any judicial.
Les propostes presentades pel CSJ han estat estudiades per l’executiu, segons el president, i s’inclouran en la reforma de les normes d’organització i funcionament de la justícia. Rossell ha reconegut que la lentitud judicial “continua sent un problema”, però ha assegurat que una millor definició de recursos i competències permetrà començar a revertir la situació. “No s’arreglarà tot d’un dia per l’altre, però es donaran eines per prendre decisions”, ha afirmat.
Rossell també ha volgut matisar les crítiques del ministeri Fiscal sobre la manca de places, tot recordant que els processos de selecció responen a un relleu generacional important, especialment al Tribunal de Corts, i que s’han fet “seguint la llei al mil·límetre”. En aquest sentit, ha admès que els procediments actuals són lents, però ha indicat que les reformes legals en preparació podrien simplificar-los, per exemple substituint els oferiments per concursos interns amb terminis més clars.
Pel que fa al debat sobre les incompatibilitats i la carrera judicial, el president del CSJ ha rebutjat que es vulgui limitar la progressió professional dels fiscals. “En cap moment ens hem manifestat en contra de la seva carrera judicial”, ha remarcat, i ha defensat mesures com que els delictes menors siguin jutjats per tribunals unipersonals per millorar el repartiment de la càrrega de treball. Ha defensat el sistema actual d’accés a la judicatura i ha advertit que “una andorranització total no és viable en un país petit”, on l’augment de recusacions pot dificultar el funcionament dels tribunals.
Abel Rivera