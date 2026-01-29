Obertura any judicial
Molné preveu entrar a tràmit parlamentari la llei per agilitzar la justícia abans de l’estiu
La ministra de Justícia i Interior anuncia canvis organitzatius, reformes processals i l’entrada a tràmit del nou Codi Penal en un mes
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha avançat avui durant l’acte d’obertura de l’any judicial que el Govern d'Andorra preveu entrar a tràmit parlamentari abans de l’estiu la llei qualificada que ha d’introduir mesures per agilitzar el funcionament de la justícia, així com diverses reformes normatives reclamades pel Consell Superior de la Justícia (CSJ) i pel ministeri Fiscal.
Molné ha indicat que el Govern està analitzant les propostes formulades pel president del CSJ, Josep Maria Rossell, i que la setmana vinent es podria celebrar una reunió tècnica amb l’òrgan judicial per acabar de tancar les mesures que s’inclouran en la futura llei. “Són canvis que incideixen sobretot en les normes de funcionament i d’organització dels tribunals i que tenen com a objectiu l’agilització de l’acció de la justícia”, ha assenyalat.
Més efectius per a la Justícia
Abel Rivera
La ministra ha recordat que en els darrers anys ja s’han impulsat diverses iniciatives en aquest àmbit, com el pla de xoc amb reforç de recursos humans, la modificació de normes organitzatives o la implantació de l’expedient electrònic judicial. En aquesta línia, la nova reforma aprofundirà en aquests mecanismes i incorporarà noves mesures, com la possible creació d’unitats de policia judicial, una proposta que, segons ha advertit, haurà de ser analitzada tenint en compte els recursos humans disponibles i les necessitats d’espais, i que “no es pot fer del dia l'endemà”.
Un dels punts centrals de la reforma serà la delimitació de competències entre el Consell Superior de la Justícia i el Govern. Molné ha explicat que la proposta passa perquè el CSJ assumeixi la gestió directa dels mitjans humans i materials vinculats estrictament a l’administració de justícia —batlles, magistrats i fiscals—, mentre que el personal de suport i els serveis més administratius passin a ser gestionats directament pel Govern. “És una proposta que des del Govern es veu bé i que s’alinea amb el que es fa en altres països”, ha afirmat.
Pel que fa a la carrera judicial, la ministra ha reconegut les preocupacions expressades pel ministeri Fiscal sobre les possibles limitacions professionals i ha defensat la necessitat de trobar un equilibri. “El secret de la llei serà evitar que es multipliquin les incompatibilitats sense perjudicar la carrera judicial ni la dels fiscals”, ha dit, tot remarcant que cal preservar perspectives professionals per poder captar talent.
En l’àmbit de les reformes processals, Molné ha posat com a exemple la possibilitat que determinats delictes menors, que actualment es jutgen en tribunals col·legiats, passin a ser resolts per tribunals unipersonals, així com canvis en l’execució de sentències. També ha confirmat que el Govern està treballant en la modificació del Codi de Procediment Penal, incloent-hi l’ampliació dels judicis ràpids i dels judicis de conformitat, que considera “una eina molt bona per agilitzar la justícia”.