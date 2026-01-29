CONDICIONS DE NEU
Irresponsables ‘salvats’ d’una allau
Grandvalira Resorts denuncia la imprudència de dos esquiadors de muntanya que es van colar a Arinsal i van estar a punt de ser atrapats per un despreniment provocat
Les nevades no donen treva aquest hivern i la successió d’episodis de precipitació intensa incideixen en el risc d’allaus i la necessitat de prendre precaucions a la muntanya. Però malgrat la informació i els advertiments, hi ha qui en fa cas omís i ahir Grandvalira Resorts va alçar la veu després d’un episodi que podia haver acabat en desgràcia: dos esquiadors de muntanya es van colar a l’estació a primera hora del matí “malgrat les advertències d’allau i la senyalització visible de no traspassar la zona”, i van estar a punt de quedar colgats per un despreniment provocat pels equips tècnics del domini. L’estació va enviar un vídeo per denunciar els fets que il·lustra la notícia.
En un comunicat, l’estació va recordar que “els equips de terreny treballen intensament per garantir la seguretat a la muntanya i, per aquest motiu, mentre es du a terme el PIDA (pla d’intervenció de desencadenament d’allaus), les àrees afectades romanen tancades”. És aquest procés que s’estava seguint a Arinsal quan a les vuit del matí treballadors del domini van gravar el vídeo de dos esquiadors de muntanya que havien obviat el tancament i també les indicacions d’un treballador “que els ha avisat que s’estava duent a terme el PIDA i que no s’hi podia accedir”. En el moment que els esquiadors passaven per la zona del pic del Port Negre ja s’havia col·locat la càrrega explosiva per fer baixar una allau i “no es podia fer res per aturar-ho”. Sortosament, les dues persones van passar uns segons abans que la neu es precipités i l’incident es va saldar sense danys personals, malgrat que l’estació va denunciar que “aquest tipus d’actuacions són altament imprudents i posen en risc tant els usuaris com els professionals que treballen per garantir la seguretat del domini”.
Els autors de la imprudència no van ser identificats i des de Grandvalira Resorts van incidir que no pretenen fer de policia, sinó prevenir. “Es fa una crida a la prudència, la responsabilitat i es demana el màxim respecte per la feina dels equips tècnics, que operen en condicions complexes per assegurar i estabilitzar el terreny”, van recollir al comunicat. A més, van recordar que hi ha horaris d’obertura dels circuits d’esquí de muntanya que s’han de respectar (de 9 a 17 hores i de 17 a 22 hores, en funció de les zones), “circuits que han estat dissenyats precisament perquè aquesta modalitat es pugui dur a terme amb completa seguretat”. “Fora dels horaris establerts hi ha personal treballant, riscos reals d’allaus i situacions que poden esdevenir molt perilloses”, com ara les derivades de les màquines trepitjaneu que treballen de nit i que se sostenen amb cables.
Hivern prolífic
Les grans acumulacions de neu han alterat especialment l’activitat al domini d’Ordino Arcalís, que finalment reobre avui (es va tancar diumenge) un cop els equips tècnics van assegurar el domini amb les diferents purgues. Les acumulacions de neu arribaven als quatre metres i mig, un volum que feia anys que no es veia.
Els tirs preventius per assegurar la xarxa viària o altres zones que poden derivar en perill per a les persones també s’estan multiplicant aquest hivern. Nivorisk, l’empresa especialitzada que col·labora amb el COEX en aquesta tasca, és el primer cop que s’hi troba des que el 2018 va assumir les funcions. Ho va exposar el seu director, Sergi Riba, que va apuntar que en el risc d’allau incideixen “la quantitat de neu, però també les condicions del mantell”. El còctel d’aquestes últimes setmanes és que ha nevat de manera abundant per episodis meteorològics de diversa procedència que han carregat tots els vessants muntanyosos “amb acumulacions gairebé uniformes a tot el país” i, a més, elements com ara canvis de temperatura han generat capes febles i en conseqüència inestabilitat. Però Riba també apunta un altre factor: la incidència “d’una major pressió urbanística i turística” que fa que s’hagi d’actuar més ràpid en punts on fa anys es tancaven accessos per prevenir el perill fins que s’hi podia actuar. I l’enginyer ho exemplifica amb la zona de Ransol, “fa anys es tancava la carretera i es podia passar dies tancada, però ara hi ha gent que practica esquí de muntanya i també hi ha bordes”, o la que afecta l’aparcament de Sorteny. Són una vintena de punts els que estan sotmesos a un control exhaustiu, les prediccions també són essencials per estar preparats i les més imminents apunten un nou episodi de neu dissabte.