Més de 60 tirs d'allaus en les últimes dues setmanes
Les fortes nevades i l'elevat risc han intensificat les actuacions del Coex per assegurar les zones
El servei de conservació i explotació de carreteres del Principat d'Andorra (coex) ha realitzat 70 tirs d'allaus des que va començar l'hivern. Però només en els últims disset dies, n'ha fet més de 60. Les operacions s'han intensificament especialment les últimes dues setmanes a causa de l'elevat risc d'allaus que s'ha registrat en moltes zones- nivells 4 i 5- i les fortes nevades que han provocat el col·lapse en la mobilitat a moltes carreteres d'Andorra, sobretot a les valls del nord.
Els tirs es van intensificar a partir del dissabte 10 de gener
Els termòmetres del cap de setmana del 10 i l'11 de gener marcaven un descens pronunciat de les temperatures, acompanyades d'un fort episodi de neu a tot el país. Això va fer que el coex s'activés i no esperés cap desgràcia per actuar. La matinada del dia 10, el servei ja va efectuar 18 tirs a la zona de Guardiola a Soldeu, a les Fonts d'Arinsal, a Torradella - Pont de Mos- a Ransol. Més tard, durant el dia es van realitzar vui trets més a l'Hortell d'Arcalís i al Basser del Corb.
Diumenge, de matinada, més del mateix: es van desencadenar 7 tirs més a moltes de les zones ja explorades el dissabte: Guardiola, Toradella, al Pont de Mos, a Ransol i 20 més entre Toradella i Castellar, que inclou tota la vall de Ransol. En total, van ser 53 tirs en un sol cap de setamana. A continuació es mostra un vídeo d'una de les actuacions d'aquells dies.
La història es va repetir el dimarts 20 i el dimecres 21, quan es van efectuar més tirs a Guardiola, a Soldeu, a les deu de la nit i que a més, va provocoar el tall puntual de la carretera entre la sortida i de Soldeu i les Bordes d'Envalira. De fet, el coex va fer una piulada advertint de les actuacions perquè no agafés a cap usuari desprevingut.
També s'en van realitzar al domini esquiable de l'Hortell, a Arcalís, el dimecres dia 21, a primera hora del matí per causar les mínimes molèsties possibles. I unes hores més tard, el coex també els va efectuar en una zona problemàtica i que sol registrar un nivell molt elevat de risc d'allaus com és la zona de la Gavatxa al Pas de la Casa. I de nou, l'operació també va comportar el tall puntual de la via, concretament, la carretera General 2 entre el cap del Port i l'entrada del Circuit d'Andorra que es troba a la zona del Pas.
A la Gavatxa, també es va aprofitar per dur a terme una sessió d'heligranadatge, la nit del dia 20. A continuació es poden veure alguns vídeos de les actuacions d'aquells dos dies.
