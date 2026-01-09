Successos
Ares Masip és arrossegada per una allau al cim de l'Hortell
La ciclista resident ha compartit el vídeo a xarxes socials
La ciclista resident Ares Masip ha compartit un vídeo a les xarxes socials on es pot veure com desencadena una allau mentre esquiava al cim de l'Hortell, a Arcalís. Els fets van passar ahir i l'allau la va arrossegar muntanya avall, juntament amb el seu gos Cim. Per sort "tot ha quedat en un ensurt i en una bona lliçó a nivell personal", ha explicat Masip a través de les xarxes.
"És un lloc molt conegut per mi. Aquest any hi he baixat 7 o 8 vegades o el BPA marcava risc 1-2", ha comentat Masip. Però ahir no era el dia, ja que la ciclista diu que "estava basant espessa i em feia mandra fer una activitat molt llarga i complexa". Però a aquesta casuística s'hi van afegir altres factors que li van fer pensar que era segur, "i aquí és on entra el que es coneix com a trampa heurística, un biaix mental que et fa simplificar la realitat i sobrevalorar la seguretat, quan, objectivament, el risc hi és".
Masip ha compartit el vídeo "per si a algú li serveix per no abaixar la guàrdia en un lloc de confiança".