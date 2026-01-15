SUCCESSOS
El treballador d’Arcalís mor a causa de les ferides causades per l’allau
El jove de 32 anys va traspassar a l’hospital després de quatre dies ingressat a l’UCI
El treballador de l’estació d’Ordino Arcalís que va quedar sepultat diumenge per una allau no ha pogut superar les ferides sofertes i va morir ahir a la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, segons va informar el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).
L’allau es va produir després de la intensa nevada que va afectar Andorra des de divendres al vespre i que va deixar fins a 70 centímetres de neu nova a les cotes altes. Tal com ha pogut saber el Diari, a la zona on va tenir lloc l’accident no s’havia fet cap tir d’allaus. A més, l’elevada quantitat de neu havia propiciat que moltes persones practiquessin esquí fora pista.
Ordino Arcalís va “lamentar profundament la defunció del company, Oriol Navarro Temprado”, de 32 anys, i va expressar el condol a la família, als amics i als companys en aquests moments difícils, segons consta en un comunicat. L’estació també va agrair la ràpida actuació dels serveis d’emergència, de l’equip de pistes i dels serveis d’urgències hospitalàries que el van atendre.
No es va produir cap tir d'allau durant el dia a la zona de l'accident
L’empleat va quedar colgat per l’allau diumenge passat cap a les 11.15 hores a la zona de Freixans. Portava un dispositiu de localització que va resultar determinant perquè els equips de rescat el poguessin localitzar amb rapidesa. En el moment de ser extret es trobava en parada cardiorespiratòria, però va poder ser reanimat sobre el terreny pels serveis sanitaris. Posteriorment, va ser traslladat en helicòpter a l’hospital, on ha romàs ingressat a l’UCI fins al moment de la defunció.
Agraeixen la ràpida actuació dels serveis d’emergència el diumenge
Fonts de l’estació van indicar que es va tractar d’una allau natural que va tenir conseqüències greus en afectar un treballador del domini ordinenc, tot i que la colada no va ser de grans dimensions. Des d’Ordino Arcalís van destacar que els protocols d’atenció a víctimes d’allau van funcionar correctament i que en menys de quinze minuts el jove ja havia estat evacuat. La policia manté oberta una investigació per determinar les circumstàncies de l’accident, que ha acabat sent mortal.