359 dones ateses per violència de gènere durant el 2025
El Govern aprova el programa quadrienal per a la igualtat
Un total de 359 dones que han acudit al Servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere (SAVVG) durant el 2025. Les dades les ha facilitat aquesta tarda la secretària d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, en la roda de premsa de consell de ministres on ha comparegut per anunciar l'aprovació del Programa quadrienal per a la igualtat de gènere (PIQ) que ha treballat el Govern amb els comuns i l'Institut de les Dones.
Cadena ha fet públiques les xifres en resposta a una pregunta sobre l'alerta de la Fiscalia per l'increment dels procediments judicials per maltractaments que va anunciar ahir que s'ha registrat durant l'any passat. La secretària d'Estat ha afirmat que al Govern "no som aliens" a les dades de violència de gènere i ha argumentat que "no hi ha un augment de casos, pot ser és un increment de detecció perquè els professionals estan més formats" i cada vegada hi ha més cultura per denunciar aquestes situacions i les dones saben on adreçar-se per ser ateses.
El ministre portaveu Guillem Casal ha puntualitzat que la pujada de casos de maltractaments s'ha de posar en context perquè s'ha produït en un balanç general de baixada de la criminalitat, que coincideix amb les dades que van avançar la ministra Ester Molné i el director de la policia, Bruno Lasne. Casal ha incidit que en cap cas s'han de menystenir aquestes dades.
Mariona Cadena ha exposat que el PIQ estableix les línies d’actuació per promoure una societat basada en la igualtat entre homes i dones i en la no discriminació. I ho ha definit com “el full de ruta conjunt de les institucions per assolir la igualtat de gènere” que posa l’accent en la necessitat de coordinar esforços per oferir un servei públic eficient i evitar duplicitats. El document completa el desplegament de la Llei per la igualtat entre dones i homes, aprovada la legislatura passada.
El programa es divideix en quatre eixos: educació per la igualtat de gènere; conciliació i corresponsabilitat; empoderament de les dones; i prevenció de la violència de gènere. Cada eix inclou objectius específics i accions que s’hauran d’implementar entre el 2026 i el 2030. Cadena ha destacat mesures com la gestió unificada dels punts liles, la incorporació de continguts d’igualtat al currículum d’escoles bressol i activitats extraescolars, la formació de professionals en perspectiva de gènere i la introducció de criteris d’igualtat en la contractació pública i subvencions.
El seguiment del programa es farà amb la creació d'equips interdisciplinaris formats per representants del Govern, els comuns i l’IAD, que es reuniran semestralment per analitzar l’evolució del programa. També es redactarà un informe anual amb l’estat d’execució i l’impacte de les accions.
