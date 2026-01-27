PLA DE XOC PER ATURAR LA VENDA IL·LEGAL DE TABAC
Cop al contraban amb la revocació de la llicència a un comerç del Pas
És la primera vegada que Govern imposa la sanció, una de les més elevades, a un operador de venda
El pla de xoc per aturar el contraban de tabac al Pas de la Casa comença a demostrar “l’eficàcia de les accions en la lluita contra el frau”, com va destacar ahir el cap de Govern, Xavier Espot. Durant la diada del cos de duaners, Espot va elogiar la tasca dels agents i va anunciar que la modificació de la Llei de mercaderies sensibles, que comporta un augment dels controls i registres, ja ha donat els primers fruits i el Govern ja ha interposat la primera sanció a un operador “greument infractor”, revocant la llicència de venda de tabac del comerç. Tot i no assenyalar el motiu concret de la penalització, el cap de Govern va assegurar que aquesta és “una de les sancions més elevades” que preveu la modificació de la llei, que va provocar un augment de la presència policial i duanera al municipi i més mesures per als comerciants a l’hora de registrar les vendes de tabac.
“El cos demostra la determinació per combatre aquestes pràctiques il·lícites”
Espot va ressaltar la cooperació del cos de duaners amb les autoritats dels països veïns, com també amb els diversos actors internacionals en la lluita contra el contraban, i va destacar que el cos “continua demostrant la determinació, professionalitat i competència per combatre aquestes pràctiques il·lícites que perjudiquen l’economia, distorsionen la competència i posen en risc la seguretat dels nostres ciutadans”, afegint que el Govern “serà implacable” per evitar el comerç il·legal de tabac al Pas.
“Formar-se és imprescindible per afrontar uns reptes cada dia més exigents”
El cap de Govern també va voler posar en valor la tasca dels agents i va assegurar que l’executiu seguirà invertint en mitjans humans i materials per modernitzar i digitalitzar el cos. En aquesta línia, va recordar que actualment hi ha tres concursos per cobrir 15 places d’agent, cinc d’aquestes de nova creació, tres de cap de brigada i tres més d’administració, fet que permetrà que el cos assoleixi gairebé la vuitantena de professionals en comparació als 63 membres actuals. També va posar en relleu la revitalització i revaloració de les graelles salarials, fet que “ha impactat de manera decisiva en el cos”.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, va destacar “la tasca discreta i sovint poc reconeguda dels agents”, recordant que el 40% dels ingressos de caràcter tributari arriben gràcies al treball desenvolupat a la duana. Segons Lladós, el nou codi del cos permetrà agilitzar i simplificar els tràmits en el preludi de l’adhesió al conveni de Kyoto, que s’haurà de fer efectiva aquest any, i que suposarà “un pas més en la modelació de la duana amb les millors pràctiques internacionals”. El ministre també va aprofitar per animar els agents a seguir formant-se dins el cos, fet “imprescindible” per afrontar “els reptes cada dia més exigents que se us plantegen”. En declaracions prèvies a l’acte, Lladós es va mostrar satisfet amb les dades de recaptació de l’IGI d’aquells productes que els residents adquireixen a l’estranger i que passen pel tax-free que es realitza a la frontera hispanoandorrana, destacant també l’augment de controls al punt fronterer i ressaltant que, amb el nou acord salarial, la professió serà més atractiva, especialment per als joves.
Durant l’acte, tant el ministre com el cap de Govern van alegrar-se de recuperar una diada que, des de l’any passat, feia una dècada que no se celebrava i que va servir per valorar la tasca en matèria de seguretat i control que realitza el cos.