PLA DE XOC
Restricció a la venda de tabac al Pas
El Govern deixarà de donar llicències per vendre tabac i regularà els horaris en els quals es pot adquirir per frenar el contraban
El Govern vol que el contraban al Pas de la Casa sigui un tema del passat i, per aconseguir-ho, és imprescindible actuar sobre els principals focus del problema: els contrabandistes que travessen la frontera de manera habitual i els comerços que, de manera voluntària o no, faciliten la mercaderia que acaba al mercat francès. Aquests són els eixos d’actuació que ha establert l’executiu en el pla de xoc que van presentar ahir al Pas el ministre de Finances, Ramon Lladós, i la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné.
La modificació de la Llei de mercaderies sensibles afectarà directament els establiments del Pas, que tindran més restriccions a l’hora de comerciar amb tabac. Una de les principals novetats serà que no es podran obrir nous negocis de venda de tabac fins que no es regularitzi la situació a la localitat. La zona del Pas, tal com va explicar Lladós, concentra “aproximadament un quart de totes les llicències de venda de tabac del país”. Per aquest motiu, el Govern no en concedirà més un cop la llei entri en vigor demà, després de ser aprovada pel Consell General.
Una altra de les mesures serà la regulació dels horaris de venda del tabac per evitar les franges de màxima activitat dels contrabandistes, així com l’increment de les sancions administratives per als establiments que incompleixin la normativa. Les multes s’endureixen de manera notable: les faltes molt greus, com ara vendre sense llicència o no portar el registre de compradors, passaran a sancionar-se amb 18.000 euros, en lloc dels 6.000 actuals, i podran comportar la pèrdua de la llicència. Les faltes greus seran sancionades amb 9.000 euros, i les lleus, amb 4.500.
Els venedors de tabac també hauran de seguir formacions específiques per conèixer a fons la llei i garantir-ne el compliment en les seves operacions comercials. Aquestes mesures s’han consensuat amb el sector dels comerciants del Pas, amb qui caldrà acabar de concretar els detalls d’aplicació, segons va detallar Lladós.
Dos anys de presó
L’altra part del pla de xoc se centra directament en les persones que transporten el tabac. El Govern modificarà el Codi Penal per castigar amb penes de fins a dos anys de presó aquells individus que, en un termini de 24 hores, facin múltiples viatges travessant la frontera amb tabac. Segons va explicar la ministra Molné, fins ara els contrabandistes no incorrien en cap delicte en territori andorrà –tot i que sí en el francès–, ja que no superaven la quantitat permesa i fraccionaven les compres per portar-les progressivament fins a la frontera.
Molné va explicar que la criminalitat al Pas no ha augmentat els darrers anys i que, de fet, ha mostrat un lleuger descens. “La delinqüència no ha pujat, el que sí que ha pujat és la percepció d’inseguretat i és per això que hem de lluitar molt seriosament contra aquest fenomen”, va afirmar, afegint també que continuaran col·laborant amb les autoritats franceses per acabar amb aquesta xacra, que “embruta la imatge del país”.
El Govern també augmentarà els efectius policials i duaners, i reforçarà el dispositiu de control mentre no es convoqui la nova selecció d’agents, amb la incorporació de patrulles mòbils a la frontera del Baladrà. Actualment, s’estan incorporant vuit nous agents de policia i, abans de final d’any, es convocarà un nou concurs per a quinze places més, sumant un total de 23 agents addicionals. Aquest increment anirà acompanyat de la creació d’un grup fix al Pas de la Casa dedicat al contraban. La duana rebrà el reforç de 15 agents, cinc dels quals s’incorporaran al grup d’antifrau.
Mesures
- PARALITZACIÓ A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES. El Govern no donarà noves llicències per vendre tabac al Pas de la Casa un cop s’aprovi la llei, fins que no es regularitzi la situació amb el contraban.
- REGULAR ELS HORARIS DE VENDA. Es limitaran les hores en les quals es podrà vendre tabac als establiments per evitar els moments de màxima activitat del contraban.
- FORMACIÓ ALS VENEDORS DE TABAC. Tots els empleats que treballin amb tabac hauran de passar formacions per conèixer a fons la llei i assegurar el seu compliment.
- DOS ANYS DE PRESÓ PER FER CONTRABAN. Aquelles persones que siguin enxampades fent múltiples viatges a peu per la frontera amb tabac en un sol dia podran entrar fins a dos anys a la presó.
- MÉS PRESÈNCIA POLICIAL A LA ZONA. La policia constituirà un grup d’actuació fix al Pas de la Casa per lluitar contra el contraban i es reforçarà amb 15 places de nova creació.