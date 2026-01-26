MOBILITAT
Segon tall de nit de l’accés a França
La mobilitat a la xarxa viària al llarg del dia d’ahir va ser força complicada per la neu
Per segona nit consecutiva, l’accés rodat a França pel Pas de la Casa ha quedat tallat a causa del temporal de neu. Les autoritats franceses van ordenar ahir al vespre, a partir de les vuit, el tancament preventiu de l’RN22 i l’RN320 entre l’Hospitalet-près-l’Andorre i el Pas de la Casa. La mesura s’havia previst tenir-la vigent durant tota la nit i fins avui al matí, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels conductors davant les condicions meteorològiques adverses.
Demà hi podria tornar a haver precipitacions al llarg del dia
La carretera s’havia reobert ahir al matí cap a les deu, després d’haver estat tancada la nit anterior. No obstant això, l’evolució del temporal va obligar a restablir la restricció unes hores més tard. Les autoritats van alertar que les nevades persistirien al llarg de la tarda i la nit, i van demanar molta prudència a tots els usuaris de la xarxa viària.
NACIONAL
Retencions i controls d’equipament d’hivern per la nevada
Redacció
Les afectacions no es van limitar al vessant nord. A Andorra, Mobilitat va activar la fase negra a la CG2 a la zona de la Coma de Ransol i a la CG3 en direcció a Arcalís, per risc de quedar immobilitzat o perillositat pels tirs d’allaus. També es va declarar fase groga en altres trams, com la CG3 a partir de la cruïlla de Sorteny i la CG4 a partir de Pal, amb condicions de circulació delicades.
Envalira
La CG2 al Port d’Envalira es va mantenir en fase groga durant el matí. Les condicions van provocar retencions importants, especialment a l’entrada sud d’Encamp i a la sortida per la frontera hispanoandorrana. El servei meteorològic preveu una millora temporal avui al migdia, però demà tornaran les precipitacions amb un nou front atlàntic.