França reobre la frontera amb el Pas

La prefactura de l'Arieja recorda que son obligatoris els equipaments especials per circular per la via

La frontera del Pas de la Casa

La frontera del Pas de la CasaFernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

França ha reobert la frontera amb el Pas de la Casa a les 14.30 hores, segons ha informat la prefectura de l'Arieja a través de les xarxes socials. Tot i la reobertura, la prefectura recorda que no es pot circular sense equipaments i que "cal reduir la velocitat, augmentar les distàncies de seguretat i evitar maniobres brusques".

La frontera es va tancar ahir, per segona nit consecutiva, a causa de les condicions climatològiques adverses. Tot i que s'havia reobert ahir cap a les deu del matí, després d'haver estat tancada la nit anterior, l'evolució del temporal va obligar a restablir la restricció unes hores més tard i fins aquest migdia.   

Notícia pendent d'ampliació.

