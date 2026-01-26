BALANÇ VIARI
El 2025 es tanca amb quatre residents morts en accidents a les carreteres
Un home de 81 anys va morir atropellat al Principat i la resta en sinistres a Catalunya
El 2025 ha estat un any amb diversos accidents de trànsit mortals que han colpejat la societat andorrana, tant dins com fora del país. Un dels casos més greus es va produir el 3 de desembre passat a Escaldes-Engordany, en què un home de 81 anys va morir després de ser atropellat en un pas de vianants a l’avinguda Fiter i Rossell. El vehicle implicat circulava en sentit contrari des d’un carrer lateral i va envestir la víctima, que va ser traslladada en estat crític a l’hospital, on va morir l’endemà a causa de les lesions.
Tres morts a Catalunya
A banda d’aquest sinistre, el país ha lamentat la mort de tres residents més en accidents ocorreguts a Catalunya. El 16 de febrer, un jove motorista de 21 anys va perdre la vida en una col·lisió a l’N-260, a Arfa. Un vehicle va fer un canvi de sentit indegut i va provocar l’impacte frontal, que va resultar fatal per al jove. El conductor del turisme va ser detingut com a presumpte autor d’homicidi per imprudència greu. El cas va generar una forta commoció i una onada de suport entre la comunitat motorista.
El 5 d’octubre, un resident de 36 anys va morir en un xoc frontal múltiple a l’L-313, a la Noguera. Un dels conductors implicats conduïa sota els efectes de l’alcohol i drogues, fet que va agreujar les conseqüències de l’accident. La víctima va morir a l’acte, i el cas va tornar a posar sobre la taula el debat sobre les penes i responsabilitats en sinistres amb substàncies pel mig.
Un altre accident mortal amb implicació andorrana va tenir lloc a Bassella, a la carretera C-14, on una dona de 88 anys va resultar ferida de gravetat en una col·lisió entre tres vehicles. Tot i ser evacuada d’urgència i ingressada en un hospital català, va morir dies després a causa de les ferides. Amb aquest cas, són quatre les víctimes mortals vinculades a residents del Principat al llarg del 2025.
Un 2024, negre
L’any anterior, el 2024, ja havia estat especialment negre a les carreteres andorranes. El balanç de sinistralitat es va saldar amb set morts, 456 accidents i 259 ferits, 24 dels quals greus. Aquelles xifres van posar en alerta les autoritats i van generar crides a reforçar la seguretat viària.
El 2026 ha començat també amb un accident fatal. El 2 de gener, un conductor de 48 anys va perdre la vida en un xoc a la Vall d’Incles després d’encastar el seu vehicle contra un autobús. El sinistre va obligar a tallar la carretera i va provocar retencions destacades. La copilot del turisme va resultar ferida però no de gravetat.
Aquestes dades confirmen que la sinistralitat viària continua sent una preocupació de primer ordre. Tot i els avenços en mesures de prevenció i control, els accidents amb conseqüències tràgiques es mantenen. L’envelliment de la població, els comportaments imprudents i la fatiga al volant continuen sent factors de risc habituals. La mortalitat a les carreteres, tant pròpies com a l’exterior, demostra que cal continuar invertint en educació viària, infraestructura segura i conscienciació social per reduir l’impacte humà dels sinistres. La mobilitat segura ha de seguir sent una prioritat de país. A més, la col·laboració transfronterera en matèria de seguretat i resposta d’emergència també esdevé fonamental per protegir els residents que circulen habitualment fora del territori.