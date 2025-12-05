Successos
Mor el padrí de 81 anys atropellat dimecres a Escaldes
L'home estava ingressat a l'UCI en estat crític
L'home de 81 anys atropellat dimecres al vespre a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes ha mort avui a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. El padrí va patir lesions molt greus per l'impacte amb el vehicle i va quedar ingressat a l'UCI en estat crític.
El sinistre es va produir a tres quarts de vuit de la tarda quan l'home travessava pel pas de vianants davant l'hospital i va ser colpejat per un vehicle. La policia va informar que el cotxe sortia d'un carreró lateral de Fiter i Rossell i circulava en contra direcció.