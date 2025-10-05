Successos
Mor un conductor andorrà en un accident frontal amb tres vehicles a la Noguera
Els Mossos han detingut el conductor d’un dels vehicles implicats com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu, ja que conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues
Un home de 36 anys i resident a Andorra ha mort aquesta matinada de diumenge en un accident de trànsit a la carretera L-313, al terme municipal d’Oliola (la Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís del sinistre a les 01.19 h.
Per causes que encara s’investiguen, tres turismes han col·lidit frontalment al punt quilomètric 26,8 de la via. A conseqüència de l’impacte, el conductor d’un dels vehicles, C.M.M.C., andorrà de 36 anys, ha mort. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat una dona ferida greu i dos homes ferits menys greus a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Els Mossos han detingut el conductor d’un dels vehicles implicats com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu, ja que conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
L’accident ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits fins a les 04.53 h, amb desviaments senyalitzats. En el dispositiu hi han participat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM.