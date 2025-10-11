SUCCESSOS
Familiars i amics del jove mort a Oliola es mobilitzen i demanen justícia
Es recullen firmes en saber que el culpable podria quedar en llibertat amb càrrecs
El comiat al jove andorrà que va morir durant la matinada de diumenge 5 d’octubre en un accident de cotxe a Oliola, a la Noguera, va tenir lloc ahir. El funeral es va celebrar a les dotze del migdia a l’església de Sant Esteve, a Andorra la Vella. Un munt d’assistents es van presentar per donar l’últim adeu a Carlos Manuel en un acte que va omplir el temple de gom a gom. Després de la cerimònia, la família, juntament amb la resta d’assistents, va llançar un munt de globus de color blanc que es van enlairar al cel en record del jove de 36 anys.
La família diu que no es quedaran de braços plegats i lluitaran
Tant amics com familiars de la víctima van expressar ahir la seva profunda indignació després d’assabentar-se que, segons van dir amics propers, el causant de l’accident hauria quedat en llibertat amb càrrecs. La família de Carlos Manuel ja es va mostrar disconforme en assabentar-se, a través dels seus advocats, que la legislació espanyola preveia que per a aquesta mena de delictes les penes podrien quedar-se en tres anys de reclusió. Per això mateix, actualment el cas està en mans d’advocats per estudiar quines mesures legals es poden prendre per lluitar contra el que defineixen com una injustícia. Per altra banda, també han iniciat una recol·lecta de firmes dirigida al govern d’Espanya i el Govern andorrà amb l’objectiu d’endurir les lleis i les penes per la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, especialment quan provoquen la mort d’una persona. També demanen que es garanteixi una investigació a fons del cas perquè el culpable no quedi impune.
Una vegada més, recorden que consideren que es tracta d’una situació completament injustificable davant d’uns fets tan greus i tornen a demanar que es faci pressió mediàtica i suport social, “perquè la justícia actuï amb tot el pes que es mereix el crim”, com ja havien declarat amb anterioritat.
El conductor que va provocar l’accident va donar positiu tant en drogues com en consum d’alcohol en el moment de l’accident, que no tan sols va afectar en Carlos Manuel, sinó que també hi va haver més víctimes. En total, el sinistre va deixar tres persones ferides, una dona en estat greu i dos homes amb ferides lleus que van ser assistits pels serveis d’emergències. Ahir mateix, amics propers a la família van informar que la dona que va ser ingressada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida era amiga de la víctima i de fet l’acompanyava en el cotxe. També han confirmat que actualment ja no es troba en estat greu i que s’està recuperant correctament fora de la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital.