Habitatge
Govern ha contactat amb més de 800 propietaris perquè posin els pisos al mercat
Marsol ha defensat la llei Òmnibus com el full de ruta per solventar la crisi de l'habitatge
La llei per la continuïtat i consolidació de les mesures per un creixement sostenible, més coneguda com a llei Òmnibus 2, i que arriba per modificar alguns dels punts de la primera llei aprovada al març de l'any passat, ha rebut el suport necessari per a l'aprovació en el si del Consell General gràcies als vots favorables dels grups de la majoria. La ministra Marsol ha definit la llei Òmnibus com "el full de ruta" a seguir per atendre la crisi de l'habitatge i ha assegurat que treballa des de fa temps en la descongelació "progressiva" del lloguer, marcant el març com a data provisional per presentar com es farà la desintervenció del mercat. Segons la ministra, les mesures en matèria d'habitatge que s'han aprovat durant la legislatura han permès que 340 pisos del mercat turístic tornin al mercat residencial en menys d'un any i ha assegurat que el Govern ja s'ha posat en contacte amb més de 800 propietaris amb immobles buits per demanar que els posin al mercat.
Amb l'entrada en vigor de la llei Òmnibus 2, el Govern endurirà els requisits d’accés i control de les autoritzacions de residència amb un paquet de mesures que afecten residents passius, treballadors per compte propi, reagrupaments familiars i temporers. En el cas dels residents passius, la inversió mínima exigida per poder residir al país s’elevarà fins a un milió d’euros. En cas que aquesta inversió es vulgui fer en habitatge, el mínim haurà de ser de 800.000 euros.
Pel que fa als autònoms estrangers, la nova regulació preveu que hagin d’abonar 50.000 euros a fons perdut per poder iniciar una activitat laboral a Andorra. El Govern també reforçarà el control del reagrupament familiar: les persones que facin reagrupaments de manera il·legal veuran anul·lada automàticament la seva autorització de residència; i en l’àmbit dels treballadors temporers, la normativa facilitarà la mobilitat laboral permetent-los canviar de lloc de feina dins d’una mateixa empresa o grup empresarial, amb l’objectiu d’adaptar millor els recursos humans a les necessitats del mercat laboral.
NACIONAL
La reserva d'esmena del PS, on el grup exigeix al Govern la creació d'una llei que reguli l'habitatge a preu assequible, el lloguer i la compra en un màxim de sis mesos ha estat rebutjada pel Consell General. Des del Govern, la ministra Marsol ha explicat que l'actual llei Òmnibus ja representa el marc normatiu i legislatiu per abordar la crisi de l'habitatge, mentre que per part del PS, Pere Baró ha recriminat a l'executiu que "vol començar la casa per la teulada".
Una situació semblant s'ha viscut amb l'altra reserva d'esmena presentada, en aquest cas per Concòrdia. Núria Segués, consellera del grup parlamentari, ha defensat la suspensió que plantejava el partit en l’atorgament de noves autoritzacions d’inversió estrangera en immobles tant a persones físiques estrangeres no residents com a persones jurídiques, siguin estrangeres o andorranes amb capital estranger superior al 49%. El canvi preveia, però, algunes excepcions. En quedarien exclosos aquells projectes immobiliaris que compleixin simultàniament dues condicions: que l’immoble disposi d’una llicència d’obra major o de construcció de nova planta concedida abans de l’aprovació parlamentària de la llei, i que el preu de compravenda superi el milió d’euros. Des de Demòcrates, s'ha al·legat que l'esmena presenta certa inseguretat jurídica per a aquelles persones que es troben actualment tramitant alguna inversió immobiliària, i que, a més, pot provocar un augment de preus del mercat de compravenda de pisos.
NACIONAL
Tot i el benentès en la comissió, com ha assegurat la consellera de Demòcrates, Maria Martisella, tant Concòrdia com el PS han votat en contra d'una llei que veuen insuficient. Baró i Escalé han apuntat que, tant el PS com Concòrdia podrien haver modificat el seu vot si s'haguessin atès les seves esmenes.