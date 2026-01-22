CONSELL GENERAL
La majoria tomba totes les esmenes de Concòrdia
Lladós alerta que retallar ara el pressupost en turisme significaria perdre una bona part dels ingresos en un futur
El Consell General ha rebutjat aquest dimarts definitivament les cinc esmenes presentades per Concòrdia. La més significativa, que proposava reduir en 10 milions d’euros el pressupost d’Andorra Turisme per destinar aquests recursos a polítiques d’habitatge i innovació, ha estat rebutjada amb l'oposició de la majoria i d'Andorra Endavant.
La consellera de Concòrdia, Núria Segués, ha defensat que la partida destinada a Andorra Turisme és “excessiva” en el context actual i no respon a les prioritats del país. També ha criticat la duplicació d’estructures i ha apuntat que part dels fons es podrien reorientar cap a projectes d’innovació o a la creació d’infraestructures per fomentar l’activitat empresarial. Des del PS, Pere Baró ha coincidit a assenyalar la manca de transparència de l’ens i ha defensat que la gestió hauria de recaure en el ministeri competent.
Per la seva banda, Andorra Endavant ha valorat positivament la tasca d’Andorra Turisme i ha defensat el paper clau de l’entitat en l’increment del nombre de visitants. En la mateixa línia, la majoria parlamentària ha apostat pel manteniment del pressupost. La bancada demòcrata ha subratllat que els resultats avalen la política turística, reflectida en un augment significatiu del nombre de turistes i de l’impacte econòmic associat.
El ministre Ramon Lladós ha advertit que una retallada posaria en risc esdeveniments, empreses i llocs de treball, i ha remarcat que l’activitat turística genera recursos essencials per al conjunt de polítiques públiques. En aquest sentit, ha alertat que una reducció de la despesa en turisme a curt termini acabaria repercutint negativament en les finances del país.
Finalment, el Govern ha insistit que el pressupost ja preveu recursos per a habitatge i innovació i que Andorra Turisme està sotmesa als mecanismes de control i fiscalització públics.