Política
El Consell General aprova el pressupost
Els comptes de l’Estat han tirat endavant amb el vot en contra de Concòrdia, el PS i Andorra Endavant
Andorra ja té pressupost. La sessió del Consell General d’aquest matí s’ha tancat amb l’aprovació dels comptes generals de l’Estat, així com les assignacions del mateix Consell General i de l’Administració de Justícia.
Redacció
El debat, més enllà del fons del text, s’ha centrat especialment en les formes amb què es van tramitar les esmenes presentades per l’oposició, que van ser rebutjades en bloc per la majoria. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha lamentat que “la majoria va dedicar 37 segons per esmena” durant el treball en comissió legislativa. En la mateixa línia, el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha remarcat que “si no ens havien d’escoltar, no ens fessin perdre el temps”.
Àlex Ripoll
En la rèplica, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha acusat la minoria de presentar esmenes de “poc calatge” i ha subratllat que, en cas d’haver-se aprovat totes, només haurien modificat l’1% del pressupost total. Des de la majoria demòcrata, la consellera Gemma Riba ha acusat el PS de portar propostes que ja havien estat rebutjades en exercicis anteriors i que, segons ha defensat, “tampoc vau defensar amb grans arguments”