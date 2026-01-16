POLÍTICA
Els passius hauran d'invertir un milió d'euros per obtenir la residència amb la nova Llei Òmnibus
Creix en 200.000 euros el mínim que s'haurà de destinar a poder viure a Andorra
Els residents passius hauran d’invertir un milió d’euros per poder establir-se al país. Aquest serà un dels principals canvis de la nova Llei de Creixement Sostenible (Òmnibus 2), que eleva en 200.000 euros l’import previst en el text inicial. Les condicions per fer la inversió no variaran i es podrà destinar en habitatge sempre que tinguin un valor superior a 800.000 euros i siguin residències sense activitat lucrativa. Pel que fa als treballadors per compte propi, hauran de dipositar 50.000 euros a fons perdut.
El text també reforça els mecanismes contra la immigració il·legal i endureix les sancions per reagrupaments fraudulents o per la falsificació de condicions personals amb l’objectiu d’obtenir un permís de residència. A més, la llei introduirà modificacions en l’àmbit laboral, com ara facilitar la mobilitat dels temporers dins d’una mateixa empresa o grup empresarial.
El text definitiu es tancarà dilluns a la comissió legislativa i arribarà al Consell General el dia 22.