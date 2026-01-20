JUSTÍCIA
Fiscalia impugna l’arxivament judicial del cas de les pensions
El ministeri públic demana continuar la investigació penal per aclarir si hi ha responsabilitats en els pagaments incorrectes
La Fiscalia ha decidit recórrer contra l’arxivament de la causa relacionada amb els pagaments irregulars de pensions d’invalidesa per part de la CASS. La Batllia va concloure que no hi havia indicis de delicte, ja que les errades es devien a una manca de recursos humans i tècnics per revisar periòdicament els expedients. Tot i això, el ministeri públic considera que cal seguir investigant per determinar si hi ha responsabilitats penals. El recurs s’ha presentat davant el Tribunal de Corts i n’ha estat informada avui la comissió d’enquesta del Consell General.
NACIONAL
Caos a la CASS
Ignasi de Planell / Andorra la vella
L’escàndol va esclatar quan es va detectar que durant anys la CASS havia estat abonant pensions d’invalidesa superiors als imports que legalment corresponien. En molts casos, els beneficiaris havien experimentat canvis en la seva situació mèdica que no s’havien traduït en una revisió de la prestació. Els controls interns resultaven insuficients i la parapública va admetre que no tenia capacitat tècnica per fer el seguiment regular de tots els expedients. El consell d’administració va decidir, arran de la dimensió del problema, traslladar el cas a la Fiscalia perquè determinés si hi havia elements constitutius de delicte.
La comissió del consell queda aturada mentre la via judicial segueixi
Amb la presentació del recurs, la comissió d’enquesta parlamentària continuarà aturada. Aquesta havia estat creada amb l’objectiu de determinar si, més enllà de les responsabilitats administratives o penals, hi havia hagut responsabilitats polítiques en la gestió de la CASS. Jordi Jordana, president del grup parlamentari de Demòcrates, va explicar ahir que “el reglament del Consell General estableix clarament que una comissió d’enquesta ha de quedar en suspens quan hi ha una causa judicial oberta sobre els mateixos fets”, i va aclarir que habitualment els recursos de la Fiscalia són admesos.
NACIONAL
L’escàndol de les pensions d’invalidesa acaba a la Batllia
Dolors Moreno
Concòrdia sosté que hi pot haver responsabilitats polítiques
Per la seva banda, Concòrdia va considerar que el treball parlamentari hauria de continuar independentment del procés judicial, tot i que això no és viable pel reglament. Cerni Escalé, president del grup, va afirmar que “la transparència no pot quedar aturada per un procediment judicial que pot allargar-se mesos”.
NACIONAL
La CASS porta a la Fiscalia el pagament erroni de les pensions
Redacció
NACIONAL
Escoriza està imputat pel cas de les pensions d’invalidesa
Dani Silva