Escoriza està imputat pel cas de les pensions d’invalidesa

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les investigacions de la Batllia envers els sobrepagaments de les pensions d’invalidesa del grup 1 de la CASS han esquitxat el seu actual director, Josep Escoriza, que haurà de declarar davant el batlle com a encausat. L’obertura de les diligències provisionals les va anunciar, no sense “sorpresa”, en una roda de premsa el Partit Socialdemòcrata, que a través de la consellera general Susanna Vela van voler fer palès el seu desconeixement pel que fa al motiu que pot haver dut la Batllia a apuntar cap a la direcció que va alertar dels sobrepagaments i hi ha posat solució, tot i “no entrar a discutir la legitimitat”. La informació, tal com va explicar ahir Vela, va arribar a mans de tots els consellers generals a través d’una notificació que la setmana passada la CASS va enviar avisant de l’obertura de la investigació.