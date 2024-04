L’escàndol de les pensions d’invalidesa acaba a la Batllia

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Batllia ja investiga el descontrol en el pagament de les pensions d’invalidesa de tipus 1 per determinar si les irregularitats detectades poden ser tipificades com a delicte i els eventuals responsables. L’acció judicial arrenca amb la decisió del 27 de febrer del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de portar el dossier a la Fiscalia un cop va rebre l’informe de Deloitte que ha estirat el fil dels sobrepagaments des del naixement de la parapública. La CASS va prendre aquesta determinació perquè fos l’acusació pública qui avalués si hi havia indicis d’infracció penal, anàlisi que ha conclòs que hi havia elements per traslladar el cas a la Batllia. La CASS va ser informada el 16 d’abril passat de l’obertura de diligències prèvies. En concret, la primera instància judicial investiga un presumpte delicte major d’administració deslleial de patrimoni públic. I, segons fonts coneixedores, agents de policia sota mandat judicial ja van acudir la setmana passada a la seu de la Seguretat Social per endur-se documentació relacionada amb l’afer. La Batllia ha decretat secret de sumari.

El Codi Penal recull a l’article 389 el citat delicte i en seria responsable “l’autoritat o el funcionari que tingui atribuïda, per raó de les seves funcions, competència per disposar, celebrar negocis jurídics o obligar en nom de qualsevol entitat pública o parapública i abusi en benefici propi o d’un tercer d’aquesta competència causant un perjudici a l’entitat”. La pena associada és d’entre un i quatre anys de presó i inhabilitació per a drets públics fins a vuit anys.

Una conseqüència immediata de l’obertura de la causa judicial és la suspensió de la comissió d’enquesta al Consell General, que havia de celebrar les primeres compareixences (entre elles la de l’exdirectora general de la parapública durant dues dècades, Joaquima Sol) els pròxims 8 i 15 de maig. La tasca parlamentària promoguda pels grups de Concòrdia i el PS i amb el conseller liberal no adscrit Víctor Pintos, a la qual s’han sumat la resta de forces, topa amb la causa judicialitzada i el secret de sumari. De fet, Concòrdia ja feia aquest advertiment la setmana passada: lamentava en un comunicat la falta de consens per avançar les compareixences advertint que podien acabar-se suspenent si s’obria una causa judicial. Que és el que ha succeït. I precisament Concòrdia, el PS i el conseller liberal havien sol·licitat un seguit de documentació complementària que la Seguretat Social ja ha informat el Consell que no podrà facilitar ateses les diligències prèvies i el secret de sumari. En concret, s’havia demanat les actes completes (anonimitzades) dels consells d’administració de la Seguretat Social dels últims cinc anys, ja que en una demanda d’informació anterior únicament s’havien facilitat extractes; dades de les persones beneficiades pels sobrepagaments des de l’any 2008 i la quantitat que se’ls havia pagat, i un informe d’auditoria que es va encarregar a la Seguretat Social francesa l’any 2013.

El president del consell d’administració i el director general de la CASS, Marc Galabert i Josep Escoriza, respectivament, van comparèixer el 10 d’abril passat en seu parlamentària per detallar els resultats de l’informe de Deloitte, que ha xifrat en sis milions els pagaments indeguts a beneficiaris d’una prestació des de l’any 1971. L’informe confirma el que ja havia avançat la CASS: que mai s’havia fet el control sistemàtic necessari en el pagament d’unes pensions que s’han de recalcular en funció del que cobra pel seu treball el beneficiari que la percep. I que, per tant, es va estar pagant de més de manera negligent durant anys.

EL PROCEDIMENT

1 LA CASS PORTA EL DOSSIER A LA FISCALIA

El consell d’administració decideix el 27 de febrer portar el dossier a la Fiscalia perquè determini si hi ha indicis delictius en el sobrepagament de pensions.

2 L’AFER ES TRASLLADA A LA BATLLIA

L’anàlisi de la Fiscalia determina que hi ha elements que indiquen que hi pot haver delicte i trasllada l’afer a la Batllia, que obre diligències.

3 UN DELICTE AMB PENES DE FINS A 4 ANYS DE PRESÓ

El presumpte delicte d’administració deslleial de patrimoni públic que s’investiga comporta penes de presó de fins a quatre anys i inhabilitació.