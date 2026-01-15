SEGURETAT VIÀRIA
Vehicles espanyols copen les multes per no dur equipaments el darrer temporal
La policia en va imposar cinc, i urbans de Canillo, Ordino i la capital, sis més
Els controls distribuïts a la xarxa viària durant la nevada generalitzada de divendres i dissabte passat (i també intervencions arran d’algun incidient viari) es van saldar amb onze sancions, vuit a vehicles espanyols, una a un vehicle andorrà i dues més a cotxes amb plaques estrangeres dels quals no es disposa de la procedència. Les multes les imposen agents de policia i també agents de circulació; els primers en van notificar cinc i urbans d’Andorra la Vella, Canillo i Ordino en van posar sis (dues per parròquia). La policia va posar la majoria a Canillo, tres el divendres i una el dissabte, mentre que la cinquena va ser a Juberri i després d’un accident. Conduir sense dur el cotxe preparat per circular amb neu a la calçada suposa una multa de 180 euros.
Aquest és el balanç del darrer cap de setmana –amb una nevada que va deixar gruixos considerables– però la vigilància dels cossos implicats en la gestió viària suma un total de 39 sancions econòmiques, 16 de la policia i 23 d’agents de circulació comunals. La Massana i Ordino són les parròquies amb el nombre més elevat, un total de 9, mentre que els cossos de la capital i Canillo n’han imposat dues cadascun i el de Sant Julià, una.
La policia va recordar que en cas de nevada es prioritza amb els cossos comunals “treballar de manera coordinada establint controls i punts de cadenatge per poder garantir al màxim la seguretat en les carreteres” i vetar el pas a qui no dugui els equipaments. La prioritat és “evitar accidents i descongestionar els possibles embussos”, a banda d’ajudar conductors amb dificultats per posar cadenes.
Els gruixos
La borrasca Goretti va deixar un registre de 66 centímetres de neu a Ransol i també va ser considerable quant a la intensitat de precipitació: el dissabte es van acumular 37 centímetres en 24 hores, segons la informació recollida pel servei meteorològic.