Seguretat
Bombers revisa els protocols contra incendis de 39 locals d'oci nocturn
Les comprovacions van començar el dijous 8 de gener i van concloure el passat divendres
El cos de bombers d'Andorra va finalitzar divendres la ronda d'inspeccions als locals d'oci nocturn del país, 39 en total, començada el passat dijous 8 de gener, amb l'objectiu de revisar els protocols i mitjans contra incendis i garantir la seguretat de les instal·lacions. Segons informa el cos a través d'un comunicat a les xarxes socials, l'acció ha estat molt ben rebuda per part dels gestors dels establiments, que han valorat positivament la iniciativa.
NACIONAL
Bengales als locals d’oci d’Andorra
Joan Ramon Baiges
Unes comprovacions que arriben després de l'incendi que es va produir a principis de mes en un bar situat al costat de les pistes d'esquí de Crans-Monatana a Suïssa per culpa d'unes bengales que es van encendre a l'establiment i que en fer contacte amb el sostre van provocar la tragèdia i la mort de desenes de persones. Els fets van servir per posar el crit al cel a Andorra i per replantejar-se si als locals d'oci nocturn del Principat hi ha alguna manera de prevenció contra incendis per evitar que passin fets com els de Suïssa. El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, va explicar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 7 de gener, que l'executiu havia reprès els treballs per actualitzar el reglament de prevenció contra el foc en establiments públics, vigent des del 1978 a Andorra.
NACIONAL
A tocar de la tragèdia de Crans-Montana
Víctor González
NACIONAL
La seguretat dels locals, a revisió
Pedro García
A més, els bombers informen que durant les inspeccions s’ha constatat un alt grau de col·laboració i prevenció per part dels promotors i propietaris. De fet, molts d’ells ja havien prohibit per iniciativa pròpia l’ús de productes pirotècnics dins els establiments. En alguns casos, fins i tot s’ha optat per substituir les bengales tradicionals per bengales de llum LED, amb l’objectiu de mantenir l’ambient festiu minimitzant els riscos.