CONSELL DE MINISTRES
La seguretat dels locals, a revisió
Casal assegura que el Govern ja treballa en la modificació de la normativa
El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, va explicar ahir, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que l’executiu ha reprès els treballs per actualitzar el reglament de prevenció contra incendis en establiments públics, vigent des del 1978. Casal va admetre que es tracta d’una normativa “antiga” i va defensar la necessitat de modernitzar-la per garantir que les condicions de seguretat no només es compleixin en el moment d’obrir un local, sinó durant tota la seva activitat.
Les declaracions del ministre arriben en un context de creixent preocupació internacional per l’ús de materials pirotècnics en espais tancats. La tragèdia del bar Le Constellation a Crans-Montana (Suïssa), la nit de Cap d’Any, amb més de 40 morts i una vuitantena de ferits greus, va reobrir el debat a escala europea. Segons Casal, abans de Nadal, i fins i tot abans dels fets tràgics de Suïssa, el Govern ja havia abordat aquesta qüestió a la taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa. Casal va recordar que aquesta taula no representa tot l’oci nocturn del país, però sí una de les zones amb més concentració d’activitat durant l’hivern. En aquella trobada, l’executiu, conjuntament amb el comú d’Encamp i els titulars dels establiments, van acordar reforçar controls específics, especialment en relació amb l’ús de pirotècnia.
“El debat no era només sobre bengales, sinó sobre la seguretat global”, va explicar el ministre. Entre els aspectes que es van tractar hi havia la correcta senyalització de les sortides d’emergència, el compliment de la normativa de seguretat industrial i contra incendis, i la necessitat que, en cas d’emergència, sigui per pirotècnia o per qualsevol altre motiu, l’evacuació es pugui fer amb garanties. Davant d’aquest panorama, el Govern va crear una taula de treball interministerial amb el cos de bombers i el departament de Seguretat Industrial, en què també participaran els comuns i els propietaris dels locals, per tenir en compte la realitat de cada parròquia i comptar amb la veu dels explotadors dels locals d’oci nocturn. Casal va evitar concretar una data per a la nova regulació, però va assegurar que la voluntat és presentar-la “com més aviat millor”, tot i admetre que serà un treball que “ocuparà uns mesos”.
El reglament del 1978 estableix criteris bàsics com la classificació dels locals segons l’aforament, el nombre mínim de sortides d’emergència o l’ús de materials segons la seva resistència al foc, però no contempla ni tecnologies ni materials actuals, ni tampoc situacions habituals avui dia. El president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), Joan Torra, va assegurar que el reglament no s’ha actualitzat mai i “és totalment obsolet”. Torra va alertar que, un cop els locals estan oberts, “ningú mira què hi ha”.
EL GOVERN, AL COSTAT DE LA UE PER GROENLÀNDIA
En relació amb la situació a Veneçuela, Casal va remetre’s a les declaracions de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, denunciant els règims antidemocràtics i defensant “la voluntat del poble veneçolà”.
GOVERN CONVOCA 28 PLACES PER CONSOLIDAR MESTRES INTERINS
De les 28 places ofertades, 14 corresponen a les escoles de maternal i primera ensenyança: 10 de mestre o mestra de francès, 2 de plàstica en francès i 2 d’educació física. Les 14 restants són per a segona ensenyança i batxillerat, amb 4 places de professorat d’educació física, 5 de matemàtiques i 5 de ciències físiques i naturals.
Els aspirants hauran de superar proves professionals, tant orals com escrites, una prova psicotècnica i una entrevista competencial. A més, es valoraran mèrits com la formació acadèmica complementària, l’experiència laboral en llocs de la família professional de tècnics d’educació i el perfil multilingüe dels candidats.
El concurs s’adreça a treballadors públics interins en servei actiu que hagin prestat serveis de manera ininterrompuda en el mateix lloc de treball durant un mínim de cinc anys i les sol·licituds es poden presentar fins al 21 de gener, amb la previsió que la incorporació al lloc de treball pugui produir-se a partir de l’1 de setembre del 2026.